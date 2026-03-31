Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Spionage-Zoff vor WM-Kracher: Italien unter Hochdruck in Zenica
© X

WM-Quali

Spionage-Zoff vor WM-Kracher: Italien unter Hochdruck in Zenica

31.03.26, 17:22
Teilen

Am Dienstag (20.45 Uhr, live auf DAZN) steigt in Zenica das WM-Endspiel der Nerven: Bosnien-Herzegowina Nationalmannschaft gegen Italienische Nationalmannschaft. Doch vor dem Anpfiff sorgt ein brisanter Spionage-Verdacht bereits für mächtig Zündstoff! 

Heute Abend brennt der Fußball-Himmel über Zenica! Wenn Bosnien-Herzegowina Nationalmannschaft am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) auf die Italienische Nationalmannschaft trifft, geht es um nichts weniger als eines der letzten Tickets zur WM 2026 in Nordamerika. Alles oder nichts. Himmel oder Hölle.

Italien droht Horror-Hattrick

Vor allem die Squadra Azzurra steht massiv unter Druck. Im Stadion Bilino Polje entscheidet sich, ob das Team von Gennaro Gattuso den Sprung zur Endrunde schafft – oder das nächste Albtraum-Szenario eintritt. Schließlich hatte Italien bereits die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 verpasst. Doch wie weit würden die Italiener gehen, um heute Abend zu gewinnen? Kurz vor dem Showdown sorgt ein brisanter Vorfall für Aufsehen: Wie das bosnische Portal „Sport Sport BA“ berichtet, soll ein italienischer Soldat das Training der Gastgeber beobachtet haben.

Bosnischer Verband legt Beschwerde ein

Demnach habe ein Mitglied der EU-Mission EUFOR das Training in Butmir – rund 70 Kilometer von Zenica entfernt – mit dem Handy gefilmt und sich länger als die erlaubten 15 Minuten am Gelände aufgehalten. Der Mann wurde jedoch schnell entdeckt und von Sicherheitskräften sowie dem Trainerstab gestoppt. Besonders brisant: Der bosnische Fußballverband hat bereits offiziell Beschwerde bei der EUFOR-Mission eingelegt.

Was steckt dahinter? Genau das ist unklar. Ob der Soldat auf eigene Faust handelte oder tatsächlich im Zusammenhang mit der italienischen Mannschaft steht, ist bislang nicht geklärt. Beweise gibt es keine – doch der Vorfall sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Zurück bleibt ein ungutes Gefühl. Und die Gewissheit: Dieses Spiel ist längst mehr als nur ein Fußballmatch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen