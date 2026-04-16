Kult-Schlager-Duo Klaus und Klaus gesteht bitteren Millionen-Fehler

Ein Evergreen, der Millionen einspielte – nur nicht für den Sänger selbst: Klaus Baumgart offenbart das bittere Geheimnis hinter „An der Nordseeküste“. Warum der Kult-Hit für ihn zum finanziellen Fiasko wurde und wieso vier Holländer heute seinetwegen im Luxus schwelgen, lesen Sie hier.

Es ist eine Melodie, die seit Jahrzehnten untrennbar mit ausgelassener Festzeltstimmung verbunden ist: „An der Nordseeküste“. Der Gassenhauer des Duos Klaus und Klaus avancierte zum millionenfach verkauften Kulturgut und wurde bereits 1986 mit einer Goldenen Schallplatte prämiert. Doch was nach einer lupenreinen Erfolgsgeschichte klingt, hinterlässt bei Sänger Klaus Baumgart bis heute eine schmerzliche Zäsur. Wie der 71-Jährige nun offenbarte, markiert sein größter Triumph zugleich sein eklatantestes finanzielles Versäumnis.

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Ein „Albumfüller“ mit ungeahnten Konsequenzen

Die Genese des Hits war ursprünglich weit weniger glanzvoll geplant. Wie Baumgart gegenüber der „Bild“-Zeitung konstatierte, war die Komposition im Jahr 1984 „eigentlich nur als Albumfüller gedacht“. Um die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten, griff man auf ein bereits existierendes niederländisches Playback zurück.

Das Schlager-Duo Klaus und Klaus. © Getty Images

Diese Entscheidung sollte weitreichende Folgen haben: Mit der Übernahme der Tonspur blieben auch die Autoren- und Verlagsrechte in den Niederlanden verhaftet. „Das Lied war in Holland ein Mega-Flop, wir haben dann einen Monsterhit daraus gemacht“, so das Resümee des Sängers.

Tantiemen in Millionenhöhe für niederländische Urheber

Während das Duo im deutschsprachigen Raum von Bühne zu Bühne eilte, profitierten im Hintergrund vor allem jene vier niederländischen Autoren, deren Werk Klaus und Klaus zu neuem Glanz verholfen hatten. Laut Baumgart generierte der Song derartige Summen, dass die Urheber heute ein sorgenfreies Dasein führen könnten.

Dauerhafte Einnahmen: Die Autoren beziehen bis an ihr Lebensende Gema-Gebühren.

Mangelnde Anerkennung: „Ein Dankesschreiben kam nie“, beklagt Baumgart die ausbleibende Wertschätzung.

Die Einsicht über das verpasste Vermögen wiegt schwer. Baumgart zeigt sich heute überzeugt: „Hätten wir das Lied selbst produziert, wären alle Rechte bei uns gewesen. Ein Fehler - mein größter Hit kostete mich im Nachhinein Millionen.“

Blick nach vorn: Das 30-jährige Jubiläum

Trotz der finanziellen Wehmut blieb die Marke „Klaus und Klaus“ über die Jahrzehnte bestehen, wenn auch in veränderter Konstellation. Nachdem sich Klaus Baumgart und sein ursprünglicher Partner Klaus Büchner im Jahr 1997 trennten, wird das Duo seither von Baumgart und Claas Vogt gebildet. Das aktuelle Gespann steuert bereits auf einen weiteren Meilenstein zu: Im Jahr 2027 begehen sie ihr gemeinsames 30-jähriges Bühnen-Jubiläum.