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Christian Mucha und Ekaterina Mucha
© Getty Images

Gäste im Glück

50 Jahre Mucha: Luxus-Goodie-Bag mit Silberbarren wartet!

16.04.26, 12:50 | Aktualisiert: 16.04.26, 15:02
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Christian Mucha feiert am 27. April das 50-jährige Bestehen seines Verlags im Naturhistorischen Museum. Zwischen Laser-Shows, prominenter Crowd-Art und Star-Gästen wartet ein glänzendes Highlight: In jedem zehnten Goodie-Bag verbirgt sich ein echter Silberbarren. 

Es ist ein Meilenstein, der in der heimischen Medienlandschaft seinesgleichen sucht: Am 27. April lädt Verleger Christian Mucha zur feierlichen Begehung des 50-jährigen Bestehens seines Mucha-Verlags. Als Schauplatz für diesen runden Geburtstag dient das Naturhistorische Museum in Wien.

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Über 220 Gäste haben ihr Erscheinen zugesagt, darunter zahlreiche Medien-Profis, Promis und Politiker. Dass Christian Mucha das Inszenieren beherrscht wie kaum ein Zweiter, beweist der optische Auftakt: Eine Laserinszenierung wird das Naturhistorische Museum direkt vom Dach des gegenüberliegenden Kunsthistorischen Museums aus in festlichem Glanz erstrahlen lassen.

Naturhistorisches Museum Wien
© NHM Wien, C. Rittmannsperger

Kunstvolles Programm

Besonderes Augenmerk verdient das künstlerische Programm des Abends, das weit über konventionelle Unterhaltung hinausgeht. Der renommierte Künstler Alex Kiessling hat eigens einen „Crowd-Art-Act“ konzipiert, bei dem die geladene Gästeschar selbst zum Schöpfer wird und gemeinsam ein Gemälde gestaltet.

 


 

Musikalisch wird der Abend von Andy Lee Lang veredelt, ehe bei der Aftershow-Party ein weiterer Branchenkollege die Regie übernimmt: Franz J.Sauer wird dann an den Reglern drehen.

Mucha als Glücksfee

Ein wahrer Geniestreich ist Mucha und seinen Partnern jedoch bei den Giveaways gelungen. Während Goodie-Bags bei Events dieser Größenordnung obligatorisch sind, verspricht Mucha auch hier Extravaganz: Die Glücksfee wird in jedes zehnte Säckchen einen wertvollen philoro-Silberbarren schmuggeln. Ein glänzendes Geschenk, das den Gästen nicht nur eine bleibende Erinnerung, sondern einen handfesten Sachwert beschert. Man darf also gespannt sein, wer an diesem Abend mit der Extraportion Fortune nach Hause geht.

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