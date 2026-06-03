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Mausi Lugner feierte "29er" bei VIP-Party

Hans Arsenovic, Mausi Lugner, Paul Rittenauer © leisure communications/Christian Jobst
Das VIP-Opening von "Palais Freiluft" lockte zahlreiche Promis an. Darunter auch die Society-Lady, die Geburtstag feierte.
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Promi-Auflauf im Herzen Wiens: Pünktlich zum Start der warmen Jahreszeit öffnete das "Palais Freiluft" im prachtvollen Garten des Palais Auersperg seine Pforten. Das VIP-Opening lockte zahlreiche bekannte Gesichter an – allen voran Christina "Mausi" Lugner, die den Event als exklusive Kulisse nutzte, um auf ihren 61. Geburtstag anzustoßen.

Mausis Partymarathon

Sommerliche Temperaturen, Live-Musik und das einzigartige Ambiente des historischen Gartens: Bessere Bedingungen hätte sich Christina "Mausi" Lugner für ihren Ehrentag wohl kaum wünschen können. Am 2. Juni feierte die Society-Lady ihren "29er" und nutzte den fulminanten Auftakt des "Palais Freiluft", um gemeinsam mit hochkarätigen Gästen – darunter Publikumsliebling Michael Schottenberg – gebührend das Glas zu erheben.

Lugner startete den Partymarathon bereits vor einigen Wochen in Lignano, jetzt geht dieser in Wien weiter und endet, wie jedes Jahr, am 8. Juni bei der großen Promi-Party im Strandcafé.

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Michael Schottenberg und Paul Rittenauer © leisure communications/Christian Jobst

"Genuss für alle Sinne verspricht das 'PALAIS FREILUFT' diesen Sommer im Garten des historischen Palais Auersperg. Nach einem Warm-up beim 70. Eurovision Song Contest öffnet sich jetzt ein buntes, sommerliches Programmbouquet: 94 Tage erwartet Besucherinnen und Besucher im 'PALAIS FREILUFT' ein Reigen an Genuss, Kulinarik, Kunst, Familienprogramm, Sport und erfrischender Inspiration für heiße Sommertage", freute sich Initiator Paul Rittenauer über den gelungenen Startschuss.

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