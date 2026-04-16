Helene Fischer tanzt auf TV-Moderationspult

Helene Fischer legte im niederländischen Fernsehen einen spektakulären Auftritt hin. Die 41-Jährige tanzte Mittwochabend live auf dem Moderationspult und kündigte ihre große 360°-Stadiontournee an.

Mittwochabend war es so weit: In der niederländischen Talkshow "Eva" legte Helene Fischer einen Auftritt hin, der die Zuschauer im Studio und vor den TV-Bildschirmen begeisterte. Die 41-Jährige performte ihren Klassiker "Atemlos durch die Nacht" und bewies dabei vollen Einsatz. Mitten im Song stieg der Schlagerstar plötzlich auf das Moderationspult von Eva Jinek und tanzte dort weiter.

Show auf dem Moderationspult

Die Fans in den Niederlanden feierten die Schlagerqueen für ihre spontane Aktion. Während sie auf dem Tisch stolzierte und tanzte, bebte das Studio in Hilversum vor Begeisterung. Neben der Show-Einlage gab es auch emotionale Worte. Die 41-Jährige nutzte den TV-Auftritt, um über ihre geplante 360°-Stadiontournee zu sprechen. Gleichzeitig bedankte sie sich für 20 Jahre Treue bei ihren Fans: "Es ist auch meine Art, sich dafür zu bedanken, dass ihr seit 20 Jahren an meiner Seite seid. Danke, dass ihr ein Teil von mir seid."