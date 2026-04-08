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EM-Ticket fast fix!

Sieg gegen Israel perfekt – jetzt "EM-Finale" gegen Griechenland

08.04.26, 19:42 | Aktualisiert: 08.04.26, 23:45
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Österreichs Handball-Frauen stehen unmittelbar vor der Qualifikation für die Europameisterschaft. Mit einem beeindruckenden 38:23-Erfolg gegen Israel verteidigte das ÖHB-Team am Mittwochabend den zweiten Tabellenplatz.

Die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman fackelte am Mittwoch in Kozani nicht lange. In der Partie, die aufgrund des Nahost-Konflikts auf griechischem Boden ausgetragen wurde, sorgten die Österreicherinnen schon nach zwölf Minuten für klare Verhältnisse und führten mit 13:2. Zur Pause stand es bereits 17:9, womit der Grundstein für den späteren 38:23-Kantersieg gelegt war.

Starke Leistung trotz fehlender Stützen

Besonders bemerkenswert: Das ÖHB-Team musste auf die wichtigen Stützen Johanna Reichert und Ines Ivancok-Soltic verzichten und trat nicht in Bestbesetzung an. Tijsterman zeigte sich dennoch hochzufrieden mit dem Ergebnis, sah aber auch noch Verbesserungspotenzial. Wichtig sei vor allem gewesen, dass Spielerinnen mit bisher wenig Spielzeit wertvolle Minuten sammeln konnten, um sich für die kommenden Aufgaben zu beweisen.

Alle Trümpfe für den Showdown

Durch den Sieg bleibt Österreich auf Rang zwei der Gruppe 6, zwei Zähler vor Griechenland. Da die beiden besten Teams jeder Gruppe fix bei der Endrunde im Dezember dabei sind, hat die ÖHB-Truppe nun alles in der eigenen Hand. Rechenspiele über einen Platz als einer der besten Gruppendritten will man sich durch einen Erfolg im letzten Spiel ersparen.

Finale "dahoam" in Linz

Die Entscheidung fällt am Sonntag, 12. April, 18:00 Uhr beim abschließenden Heimspiel gegen Griechenland in Linz. Nach den Siegen in den Hinspielen gegen Israel (39:30) und Griechenland (29:22) gehen die Österreicherinnen als klare Favoritinnen in das Duell, um das EM-Ticket vor heimischem Publikum endgültig zu lösen.

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