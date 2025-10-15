EM-Start: ÖHB-Frauen siegen klar gegen Israel

Österreichs Handball-Frauen sind mit einem klaren 39:30-Sieg gegen Israel in die EM-Qualifikation gestartet. Die verjüngte Truppe von Monique Tijsterman feierte einen nie gefährdeten Heimerfolg.
Österreichs Handball-Frauen haben die Qualifikation für die EM 2026 mit einem souveränen Sieg begonnen. Die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman besiegte Israel am Mittwoch in Maria Enzersdorf mit 39:30 (18:12) und feierte einen nie gefährdeten Erfolg.
Souveräner Sieg mit Luft nach oben
Die verjüngte ÖHB-Truppe setzte sich zwar klar durch, zeigte aber eine Leistung mit Luft nach oben. "Wir wollen sie überlaufen", hatte Rückraumspielerin Katarina Pandza vor der Partie angekündigt, doch bis zum 11:8 in der 15. Minute blieb Israel einigermaßen auf Tuchfühlung. In der Abwehr zeigten sich die Österreicherinnen zu einladend, im Angriff fehlerhaft.
Spätentscheidung im Schlussquartal
Erst in der Schlussphase zogen die Gastgeberinnen endgültig davon. Israel hatte 13 Minuten vor Schluss auf 24:28 verkürzt, doch dann machte Österreich mit einem 5:1-Lauf auf 33:25 den Sieg perfekt. Das vierte Duell mit Israel in der Bewerbsgeschichte endete erwartungsgemäß klar für Österreich.
Nächste Aufgabe in Griechenland
Am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) wartet das Auswärtsspiel in Griechenland. Die restlichen vier Quali-Partien, darunter die Duelle mit Gruppenfavorit Spanien, stehen erst im März und April 2026 an. Die Top zwei sowie die vier besten Gruppendritten lösen das EM-Ticket.