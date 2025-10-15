EM-Start: ÖHB-Frauen siegen klar gegen Israel

Österreichs Handball-Frauen sind mit einem klaren 39:30-Sieg gegen Israel in die EM-Qualifikation gestartet. Die verjüngte Truppe von Monique Tijsterman feierte einen nie gefährdeten Heimerfolg.

Österreichs Handball-Frauen haben die Qualifikation für die EM 2026 mit einem souveränen Sieg begonnen. Die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman besiegte Israel am Mittwoch in Maria Enzersdorf mit 39:30 (18:12) und feierte einen nie gefährdeten Erfolg.

Souveräner Sieg mit Luft nach oben

Die verjüngte ÖHB-Truppe setzte sich zwar klar durch, zeigte aber eine Leistung mit Luft nach oben. "Wir wollen sie überlaufen", hatte Rückraumspielerin Katarina Pandza vor der Partie angekündigt, doch bis zum 11:8 in der 15. Minute blieb Israel einigermaßen auf Tuchfühlung. In der Abwehr zeigten sich die Österreicherinnen zu einladend, im Angriff fehlerhaft.

Spätentscheidung im Schlussquartal

© Gepa

Erst in der Schlussphase zogen die Gastgeberinnen endgültig davon. Israel hatte 13 Minuten vor Schluss auf 24:28 verkürzt, doch dann machte Österreich mit einem 5:1-Lauf auf 33:25 den Sieg perfekt. Das vierte Duell mit Israel in der Bewerbsgeschichte endete erwartungsgemäß klar für Österreich.

Nächste Aufgabe in Griechenland

Am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) wartet das Auswärtsspiel in Griechenland. Die restlichen vier Quali-Partien, darunter die Duelle mit Gruppenfavorit Spanien, stehen erst im März und April 2026 an. Die Top zwei sowie die vier besten Gruppendritten lösen das EM-Ticket.