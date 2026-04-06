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Hebt Tesla-Aktie ab? Profi sieht Robotaxi-Boom voraus
© getty

Analyst euphorisch

Hebt Tesla-Aktie ab? Profi sieht Robotaxi-Boom voraus

06.04.26, 13:58
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Die Tesla-Aktie könnte laut Morgan Stanley bald von einem gewaltigen Schub erfasst werden. Der Grund: die Robotaxi-Flotte. 

Laut Analyst Andrew Percoco ist die Skalierung der autonomen Taxis der wichtigste Kurstreiber für 2026. Jede zusätzliche selbstfahrende Meile verbessere Teslas Full-Self-Driving-System sagt der Profi von Morgan Stanley: Tesla habe einen sich selbst verstärkender „Flywheel“-Effekt geschaffen. Je mehr Kilometer die Autos abspulen, desto besser funktioniert ihre KI.

Tesla Robottaxi
© Getty

Kostenvorteile durch Eigenbau

Tesla produziert Cybercabs und Software selbst. Das verschafft riesige Kostenvorteile gegenüber Uber & Co. Der Produktionsstart des Cybercabs ist für April 2026 geplant.

Doch es gibt Gegenwind

Morgan Stanley warnt vor einem kurzfristigen Cash-Burn von rund 8 Mrd. Dollar. Die Einstufung lautet „Equal Weight“ mit einem Kursziel von 425 Dollar. Aktuell ist die Tesla-Aktie bei rund 360 Dollar.

Die Robotaxi-Zukunft bleibt intakt. Auch die Vorstellung des humanoiden Roboters „Optimus Gen 3“ wird in den kommenden Monaten erwartet.

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