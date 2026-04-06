Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
OpenAI vor gigantischem Börsengang
© getty

Rekord-Finanzierung

OpenAI vor gigantischem Börsengang

06.04.26, 13:54
Teilen

Der KI-Pionier OpenAI hat eine der größten privaten Finanzierungsrunden der Geschichte abgeschlossen. Das Unternehmen sammelte 122 Milliarden Dollar von Investoren ein, die Bewertung erhöht  sich auf 852 Milliarden Dollar. 

Die Finanzierungsrunde von OpenAI wurde von einem Bündnis aus Technologiegiganten angeführt. Amazon steuerte 50 Milliarden Dollar bei, während Nvidia und SoftBank jeweils 30 Milliarden Dollar investierten. Ein Großteil des Amazon-Investments – 35 Milliarden Dollar – ist jedoch an Bedingungen geknüpft: Das Geld fließt erst, wenn OpenAI an die Börse geht oder den technologischen Meilenstein der allgemeinen künstlichen Intelligenz (AGI) erreicht. Auch Microsoft, langjähriger Partner von OpenAI, beteiligte sich an der Runde.

Neben den Tech-Riesen zählen weitere namhafte Investoren wie Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, BlackRock, Fidelity und Temasek zu den Geldgebern.

Erstmals Privatanleger dabei

Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnten auch Privatanleger über Bankkanäle investieren. Auf diesem Weg wurden mehr als drei Milliarden Dollar eingesammelt. OpenAI-Finanzchefin Sarah Friar betonte, das Unternehmen wolle den Menschen nicht nur Zugang zur Technologie, sondern auch zum wirtschaftlichen Aufschwung verschaffen, den sie antreibt.

Börsengang für heuer in Sicht

Ein Börsengang zeichnet sich ab. OpenAI hat intern das vierte Quartal 2026 als möglichen IPO-Zeitpunkt ins Auge gefasst. Finanzchefin Friar bezeichnete einen Börsengang als "Vertrauensbildung" für ein Unternehmen und stellte klar, dass OpenAI "börsenfähig" sein müsse. Analysten erwarten, dass der Börsengang zu einer Bewertung von einer Billion Dollar führen könnte.

Die Finanzierungsspritze verschafft OpenAI den nötigen Spielraum für den massiven Ausbau seiner Infrastruktur: Vor allem Rechenzentren und Chips – um die steigende Nachfrage von Privatnutzern und Unternehmen zu decken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen