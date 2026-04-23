Geld-Regen! 10.000 Österreicher bekommen von Versicherung viel Geld zurück

Knaller auf dem Versicherungsmarkt. Nach einem jahrelangen Streit um "Schummel-Klauseln" bei Lebensversicherungen gibt es jetzt die Mega-Einigung. Rund 10.000 Betroffene dürfen sich über eine saftige Rückzahlung freuen.

Es ist ein riesiger Erfolg für den Verein für Konsumenteninformation (VKI): Nach zähen Verhandlungen sprudelt für tausende Österreicher jetzt das Geld. Hintergrund sind intransparente Kostenklauseln in kapitalbildenden Lebensversicherungen, die vor dem Jahr 2007 abgeschlossen wurden.

Das ist der Millionen-Deal

Wer bekommt Geld? Rund 10.000 Teilnehmer der VKI-Sammelaktion.

Rund 10.000 Teilnehmer der VKI-Sammelaktion. Wie viel wird ausgezahlt? Es geht um einen "namhaften Betrag im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich".

Es geht um einen "namhaften Betrag im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich". Wer zahlt? Insgesamt 22 Versicherungsunternehmen haben der Branchenlösung zugestimmt.

Streit um diese "Schummel-Klauseln"

Seit Mai 2023 lief die Sammelaktion des VKI, die Ende 2025 offiziell beendet wurde. Die Konsumentenschützer kritisierten scharf, dass viele Kosten bei alten Verträgen nicht transparent vereinbart worden waren. Sie forderten das Geld für die Kunden zurück.

Die Versicherungsbranche sah das zunächst anders und stufte die Ansprüche als "unbegründet" ein, da die Kosten in den Tarifen festgelegt waren. Doch jetzt die Wende: Um jahrelange, teure Gerichtsverfahren zu vermeiden, knickten die Versicherer ein und stimmten dem Vergleich zu.

VKI jubelt: "Sehr zufrieden"

Für die Betroffenen bedeutet das einen unerwarteten Geld-Segen. VKI-Jurist Stefan Schreiner, der die Sammelaktionen leitet, zeigt sich sichtlich erfreut über den Deal: „Mit dieser Lösung sind wir sehr zufrieden, weil wir für tausende Verbraucher:innen einen Mehrerlös erreichen und somit langwierige Gerichtsverfahren vermeiden konnten.“