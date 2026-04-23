Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
geld
© Getty Images

Es geht um Millionen

Geld-Regen! 10.000 Österreicher bekommen von Versicherung viel Geld zurück

23.04.26, 16:12
Teilen

Knaller auf dem Versicherungsmarkt. Nach einem jahrelangen Streit um "Schummel-Klauseln" bei Lebensversicherungen gibt es jetzt die Mega-Einigung. Rund 10.000 Betroffene dürfen sich über eine saftige Rückzahlung freuen. 

Es ist ein riesiger Erfolg für den Verein für Konsumenteninformation (VKI): Nach zähen Verhandlungen sprudelt für tausende Österreicher jetzt das Geld. Hintergrund sind intransparente Kostenklauseln in kapitalbildenden Lebensversicherungen, die vor dem Jahr 2007 abgeschlossen wurden. 

Das ist der Millionen-Deal

  • Wer bekommt Geld? Rund 10.000 Teilnehmer der VKI-Sammelaktion.
  • Wie viel wird ausgezahlt? Es geht um einen "namhaften Betrag im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich".
  • Wer zahlt? Insgesamt 22 Versicherungsunternehmen haben der Branchenlösung zugestimmt.

Streit um diese "Schummel-Klauseln"

Seit Mai 2023 lief die Sammelaktion des VKI, die Ende 2025 offiziell beendet wurde. Die Konsumentenschützer kritisierten scharf, dass viele Kosten bei alten Verträgen nicht transparent vereinbart worden waren. Sie forderten das Geld für die Kunden zurück.

Lesen Sie auch

Die Versicherungsbranche sah das zunächst anders und stufte die Ansprüche als "unbegründet" ein, da die Kosten in den Tarifen festgelegt waren. Doch jetzt die Wende: Um jahrelange, teure Gerichtsverfahren zu vermeiden, knickten die Versicherer ein und stimmten dem Vergleich zu.

VKI jubelt: "Sehr zufrieden"

Für die Betroffenen bedeutet das einen unerwarteten Geld-Segen. VKI-Jurist Stefan Schreiner, der die Sammelaktionen leitet, zeigt sich sichtlich erfreut über den Deal: „Mit dieser Lösung sind wir sehr zufrieden, weil wir für tausende Verbraucher:innen einen Mehrerlös erreichen und somit langwierige Gerichtsverfahren vermeiden konnten.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen