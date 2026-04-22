L 5055 wird zwischen Ambach und Oberwölbling erneuert

Kürzlich starteten offiziell die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung an der Landesstraße L 5055 im Gemeindegebiet Wölbling zwischen den Ortsteilen Ambach und Oberwölbling.

Um eine rasche und effiziente Baudurchführung zu gewährleisten, ist von 4. bis 13. Mai eine Sperre der L 5055 im Baustellenbereich erforderlich. Der Verkehr wird über die Landesstraßen L 5055 – L 5041 – L 5045 – L 5040 und wieder zurück auf die L 5055 in beiden Richtungen umgeleitet.

Die Vorarbeiten

Die Vorarbeiten (Abtragen bzw. Schneiden des Straßenbanketts, Auffräsen der bestehenden Asphaltschichten und Verstärkung der ungebundenen Tragschichten) werden von der Straßenmeisterei Herzogenburg durchgeführt. Die weiteren Arbeiten erfolgen durch die Firma Held und Francke von 11. bis 13. Mai. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 155.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Sanierung unbedingt erforderlich

Aufgrund stark ausgeprägter Fahrbahnschäden wie Verdrückungen, Netzrissen, Spurrinnen und Ausmagerungen ist eine Sanierung erforderlich. Der betroffene Abschnitt wird täglich von etwa 2.000 Fahrzeugen genutzt. Im Zuge der Maßnahmen wird zunächst das Straßenbankett abgetragen und anschließend die bestehende Asphaltschicht abgefräst. Auf einer Länge von rund 600 Metern beziehungsweise einer Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern wird eine neue Trag- und Deckschicht aufgebracht. Abschließend wird das Bankett an den neuen Fahrbahnbestand angepasst.