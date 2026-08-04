WWE-Legende Brock Lesnar endgültig zurückgetreten

Die US-Wrestling-Legende Brock Lesnar hat nach 26 Jahren im Ring offiziell das Ende seiner aktiven Karriere verkündet. Der 48-Jährige bestätigte seinen Rücktritt in der Pat McAfee Show.

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Zwei Tage nach seiner Niederlage gegen Oba Femi am ersten Abend des SummerSlam 2026 in Minnesota stellte das "Beast Incarnate" klar, dass es das für ihn im Ring und mit allem anderen gewesen sei. Damit endet eine lange und prall gefüllte Sportlerlaufbahn.

Erfolgreicher Aufstieg im Wrestling

Lesnar schlug 2002 bei der WWE ein, nachdem er sich zuvor im Jahr 2000 als College-Ringer den NCAA-Landesmeistertitel im Superschwergewicht gesichert hatte. An der Seite von Manager-Legende Paul Heyman stieg er in Rekordtempo auf. Nur 126 Tage nach seinem Debüt besiegte er beim SummerSlam 2002 The Rock und krönte sich zum WWE-Champion. Auf dem Weg dorthin setzte er sich unter anderem gegen Hulk Hogan durch. Im Frühjahr 2004 verließ er die Liga jedoch aufgrund von körperlicher sowie psychischer Erschöpfung durch den Tour-Alltag und Problemen mit Alkohol sowie Tabletten.

Erfolge in der UFC

Nach einem Versuch in der NFL bei den Minnesota Vikings wechselte Lesnar in den MMA-Bereich. In seinem vierten Kampf für die UFC besiegte er 2009 Randy Couture und sicherte sich den Schwergewichts-Titel. Obwohl er den Gürtel 2010 an Cain Velasquez verlor, kehrte er 2012 mit hoher Glaubwürdigkeit zur WWE zurück. Dort feierte er als zehnmaliger WWE und Universal Champion Erfolge, bestritt Fehden gegen Stars wie John Cena, Roman Reigns, Cody Rhodes sowie Bill Goldberg und beendete 2014 die WrestleMania-Siegesserie des Undertakers.

© WWE via Getty Images

Der finale Vorhang

Nach seinem Comeback beim SummerSlam 2025, Duellen mit Cena sowie Auftritten bei War Games und dem Royal Rumble folgte die Fehde mit Oba Femi. Nachdem Femi ihn im April bei WrestleMania besiegte und Lesnar mit dem Ausziehen seiner Handschuhe einen Abschied andeutete, kehrte er noch einmal zurück. Am Wochenende verlor Lesnar schließlich das Hell-in-a-Cell-Käfigmatch gegen Femi, umarmte diesen anschließend und bezeichnete ihn als Zukunft, während er sich selbst als Vergangenheit benannte.