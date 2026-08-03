Prater Catchen: Große Pläne für Jubiläumsjahr 2027

Von Sommerpause keine Spur! Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter arbeitet schon auf Hochtouren für das Jubiläumsjahr 2027! An seinem 39. Geburtstag wagt das Wrestling-Mastermind Wiens einen Rück- und Vorausblick.

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"2017 haben wir das Prater Catchen im Stile des legendären Heumarkt-Wrestlings wieder ins Leben gerufen, ich glaube, der Erfolg gibt uns recht", grinst Vetter im Gespräch mit oe24.

Ausverkaufte Shows, das lauteste Publikum des Landes, internationale Top-Stars - das Prater Catchen steht 2027 vor seinem 10-jährigen Jubiläum: "Einen Termin gibt's auch schon: 4. und 5. Juni - ich kann nur eines sagen: Es wird wieder der absolute Wahnsinn!"

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Im Festzelt bei der Liliputbahn ist in den letzten zehn Jahren viel passiert. Der Boss blickt stolz auf die Anfänge zurück: "Wir haben es immer geschafft, die nationalen Wrestling-Helden und die internationalen Stars, die auf diesem Level verfügbar sind, gemeinsam in unvergessliche Shows einzubauen. Von Tajiri über Alofa bis hin zu Iestyn Rees, Mike D'Vecchio, der gerade bei der WWE unterschrieben hat, dann NWA-Champion Tom Latimer oder Chris Masters, Serienstar Pascal Spalter, ich kann gar nicht alle aufzählen! Der ehemalige TNA-Wold-Champion 'Cowboy' James Storm hat sich dank uns in Wien verliebt."

"Wichtig ist natürlich auch der Prater Pokal und die heimischen Wrestler. Eine meiner Lieblingsfehden war Peter White gegen Michael Kovac, bei der es sogar eine Schlägerei in der Luftburg gab. Am Ende musste sich Kovac seine lange Matt'n abschneiden lassen", erinnert sich Vetter mit einem Lächeln.

Das Prater Catchen ist aber aktuell im Wandel: "Ja, das muss ich schon zugeben, Kovac und seine Aufräumer wollen die Macht übernehmen, das musste ich im Juni ja am eigenen, blutigen Leib spüren, auch der Bambikiller hat sich gegen mich gestellt. Aber ich werde fix zurückschlagen", verspricht Vetter.

Ein absolutes Highlight war natürlich der Überraschungsauftritt von AEW-Weltstar Mercedes Moné: "Das haben wirklich nur alle Beteiligten gewusst, sonst niemand. Da hat es einigen die Kinnlade runtergehaut", so der Catchen-Boss.

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Nicht nur das Prater Catchen feiert 2027 ein rundes Jubiläum, auch die Lugner City Catch Trophy wird am 6. März 2027 zum fünften Mal ausgefochten. "Die Inspiration kam von der damaligen WCW, die Wrestling-Liga hielt ihre erste 'Nitro'-Show in der Mall of America ab, da dachte ich mir, wir haben doch auch so ein Einkaufszentrum in Wien", erklärt der Organisator.

"Auch hier gab's legendäre Momente: Ein sehr bewegender war zum Beispiel, als Bad Bones John Klinger den Pokal gewann und nur wenig später völlig unerwartet gestorben ist. Legendär war aber die Szene mit Richard Lugner, der Kovac ein Glas Wasser ins Gesicht schüttete - mit über einer Million Zugriffen auf Social Media", so Vetter.

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Das Weihnachtscatchen feiert 2027 ebenfalls den fünften Geburtstag - und das gleich mit zwei Terminen am 10. und 11. Dezember. Die letzten Shows waren alle rasant ausverkauft, daher gibt's schon jetzt Tickets für die Wrestling-Highlights 2027 auf pratercatchen.at.

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Für 2026 gibt's auch noch ein großes Highlight für Wrestling-Fans: Vetter ist es gelungen, WWE-Legende Mick Foley für ein Meet & Greet am 18. Oktober in der Luftburg zu gewinnen.