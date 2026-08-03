2,29 Meter! Dieser Riese lässt selbst die NBA staunen

Ein Name sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen: Jongkuch Mach. Der erst 18 Jahre alte Australier mit südsudanesischen Wurzeln bringt unglaubliche 2,29 Meter Körpergröße mit – und ist damit aktuell größer als jeder aktive NBA-Profi.

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Doch damit nicht genug. Mit einer Armspannweite von rund 2,34 Metern und einer enormen Reichweite verfügt Mach über körperliche Voraussetzungen, die selbst erfahrene Scouts ins Schwärmen bringen. Seine Stehhöhe ist so außergewöhnlich, dass er den Ball praktisch ohne abzuspringen in den Korb stopfen kann – eine Fähigkeit, die nur äußerst wenige Basketballer auf der Welt besitzen.

Den endgültigen Durchbruch schaffte das Supertalent im Sommer 2026 beim adidas Eurocamp in Italien. Dort führte er das NBL Next Stars Team zum Turniersieg und stellte mit durchschnittlich drei Blocks pro Partie die beste Defensiv-Bilanz des gesamten Wettbewerbs auf. Seitdem kennt sein Hype nur noch eine Richtung: steil nach oben.

Geboren wurde der Ausnahmeathlet in Perth. Um seinen Traum von einer Profikarriere zu verwirklichen, zog er später quer durch Australien ins renommierte Centre of Excellence von Basketball Australia in Canberra, wo er in der zweithöchsten Spielklasse des Landes, der NBL1, weiter an seinem Spiel feilt.

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»Meine Größe macht vieles einfacher«

Kein Wunder also, dass inzwischen zahlreiche US-Colleges um den Giganten werben. Unter anderem haben LSU, Colorado, Washington State, South Carolina, Santa Clara und UNC Charlotte bereits ihr Interesse bekundet.

Seine außergewöhnlichen Maße sieht Mach selbst ganz entspannt. "Ehrlich gesagt habe ich einen Vorteil. Meine Größe macht vieles einfacher", sagte er im Interview mit der TV-Sendung A Current Affair des australischen Senders Channel 9. Vergleiche mit den größten Namen des Basketballs? Für ihn eher zusätzlicher Antrieb: "Das motiviert mich nur noch mehr, weiterzumachen und noch härter zu trainieren."

Fünf cm größer als Wembanyama

Besonders verblüffend: Experten gehen davon aus, dass der 18-Jährige sogar noch weiter wachsen könnte. Schon jetzt überragt Mach den französischen NBA-Superstar Victor Wembanyama um rund fünf Zentimeter. Der gilt wegen seiner außergewöhnlichen Statur als das "Einhorn" der NBA – doch Mach ist noch einmal ein gutes Stück größer.

Trotz seiner imposanten 2,29 Meter bringt der Australier derzeit lediglich rund 89 Kilogramm auf die Waage. Für einen Spieler seiner Größe ist das vergleichsweise wenig. Sein Agent Solomon Dech verriet deshalb, dass aktuell intensiv daran gearbeitet wird, zusätzliche Muskelmasse aufzubauen. Denn eines ist klar: Wer sich eines Tages in der NBA gegen die stärksten und kräftigsten Spieler der Welt behaupten will, braucht nicht nur Größe, sondern auch die nötige Physis.