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Gall & Co. betroffen

Jetzt kommt der große Rad-Knall

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Radrennfahrer kämpfen bei der Tour de France 2024 bergauf, Zuschauer verfolgen am Straßenrand.
© Getty Images
Kurz nachdem der letzte Fahrer bei der Tour de France in Paris über die Ziellinie gekommen ist, kommt es jetzt zum großen Rad-Knall.
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Bei der Tour de France krönte sich abermals Superstar Tadej Pogacar zum großen Triumphator. Der 27-jährige Slowene dominierte die Konkurrenz auch durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Rivalen Jonas Vingegaar nach Belieben.

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Doch nach der "großen Schleife" bleibt in der Rad-Welt selten ein Stein auf dem anderen. Denn mit 1. August wird das Transferfenster offiziell eröffnet. Heuer bahnen sich noch mehr spektakuläre Fahrerwechsel an, die eine große Auswirkung auf das kommende Jahr haben werden.

Während in den letzten Jahren Red Bull für viel Wirbel sorgte und ein Team rund um Olympiasieger Remco Evenepoel aufgebaut hat, dürfte nun das deutsche Team Lidl-Trek der Big Player werden. Bis vor Kurzem waren Ablösen für Fahrer, die einen laufenden Vertrag haben, unüblich. Doch auch das änderte sich in den letzten Jahren. Vor allem die Wechsel von Oscar Evenepoel, Onley (INEOS), Cian Uijtdebroeks (Movistar) und Juan Ayuso (Lidl-Trek) sorgten für Aufsehen.

Felix Gall vor Absprung

Einer der begehrtesten Fahrer derzeit ist das französische Ausnahmetalent Paul Seixas (19) vom Team Decathlon, für das auch Felix Gall fährt. Der Osttiroler&nbsp; musste deshalb auf einen Start bei der Tour de France verzichten. Während Seixas um jeden Preis beim französischen Top-Team gehalten werden soll, wird sich der Österreicher nach einer neuen Aufgabe umsehen.

LIENZ,AUSTRIA,19.JUN.26 - CYCLING - Giro d Italia 2026, reception Felix Gall. Image shows Felix Gall (AUT). Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Felix Gall könnte nächstes Jahr für ein neues Team fahren. © GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Gall soll der Königstransfer von Lidl-Trek werden und könnte dort neben den Super-Sprintern Mads Pedersen und Jonathan Milan eine wichtige Rolle im Kampf um die Gesamtsiege bei der Tour de France, dem Giro d’Italia oder der Vuelta Espana neben Ayuso, Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone werden. Weiters soll auch Landsmann Gregor Mühlberger und Jordan Jegat und Sprinter Jordi Meeus zum deutschen Rennstall gehen.

Wilde Transfer-Schlacht kündigt sich an

Doch das ist noch lange nicht alles. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Giro-Sieger Jai Hindley von Red Bull zu Visma Lease a Bike wechseln.

Decathlon CMA CGM Team team's French rider Paul Seixas waves upon arrival at Grenoble train station to board a train bound for Paris after the 20th stage of the 113th edition of the Tour de France cycling race, 170,9 km between Le Bourg-d'Oisans and Alpe d'Huez in the French Alps, in Grenoble, on July 25, 2026. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
Top-Talent Paul Seixas absolvierte heuer seine erste Tour de France. © APA/AFP/LOIC VENANCE

Auch ein großes Transferbeben ist nicht ausgeschlossen. Einerseits buhlt UAE und Visma Lease a Bike weiter um die Dienste von Seixas. Vor allem letztere könnten dringenden Handlungsbedarf haben, denn durch den Millionen-Einstieg von Netcompany bei INEOS wird spekuliert, dass auch Vingegaard abgeworben werden soll und das ehemalige Super-Team dann ohne einen Top-Favoriten bei der Tour im Kader dastehen würde.

epa13136208 Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wearing the best climber's polka dot jersey of the Tour de France participates in Daags na de Tour, in Boxmeer, Netherlands, 27 July 2026. Cyclists from the Tour de France come to Boxmeer for the traditional criterium a day after the final stage of the Tour de France. EPA/IRIS VAN DEN BROEK
Bewerbungsschreiben: Richard Carapaz, Olympiasieger 2020, gewann bei der Tour die Bergwertung. © EPA

Weitere große Namen im Radsport, die sich nach der Saison einen neuen Arbeitgeber suchen werden, könnten für spektakuläre Transfers sorgen. Der ehemalige Olympiasieger Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Bullen-Star Primoz Roglic, Ex-Tour-Sieger Egan Bernal oder Thibaut Nys und Arnaud De Lie sind nur die Spitze des Transfer-Eisberges.

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