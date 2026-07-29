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Klarer Zweisatzsieg

Potapova fertigt Venus Williams ab

Tennisspielerin in weißer Kleidung bereitet sich auf einen Schlag bei einem Match vor.
© Getty Images
Österreicherin besiegte US-Amerikanerin in Washington 6:3, 6:3
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Die 25-jährige Österreicherin Anastasia Potapova hat die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams beim Washingtoner Frauen-Tennisturnier klar in zwei Sätzen geschlagen. Die Ende des Vorjahres eingebürgerte gebürtige Russin besiegte die 46-jährige US-Amerikanerin in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in der Auftaktrunde nach 54 Minuten mit 6:3, 6:3. Williams gewann insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Einzel. Ihre jüngere Schwester Serena (44) holte 23 Grand-Slam-Einzeltitel.

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