U2-Gitarrist "The Edge" ist jetzt kein Brite mehr

Ein ganz besonderer Moment für einen Weltstar: The Edge, Gitarrist der legendären Rockband U2, ist seit Montag endlich auch offiziell irischer Staatsbürger. Bei einer feierlichen Zeremonie in Killarne legte der 63-Jährige gemeinsam mit rund 7.500 weiteren Menschen den Treueeid auf Irland ab

Der gebürtige Engländer, mit vollem Namen David Howell Evans, lebt seit seinem ersten Lebensjahr in Irland – nun trägt er auch offiziell die irische Staatsbürgerschaft. „Ich bin ein bisschen spät dran mit dem Papierkram“, witzelte The Edge im Interview mit dem Sender RTÉ – am Revers trug er stolz eine Anstecknadel in den irischen Nationalfarben. „Aber die Zeit ist reif.“

Geboren wurde The Edge 1961 in Essex, England, als Sohn walisischer Eltern. 1976 gründete er mit seinen Schulfreunden in Dublin die Band U2 – und wurde zu einem der einflussreichsten Gitarristen der Rockgeschichte. Während seine Bandkollegen Bono (65) und Larry Mullen Jr. (63) gebürtige Iren sind, wurde Bassist Adam Clayton ebenfalls in England geboren, besitzt aber bereits seit 1989 die irische Staatsbürgerschaft.

U2 © Getty

Für The Edge ist dieser Schritt nicht nur formal, sondern hoch emotional: „Ich könnte nicht stolzer auf mein Land sein, auf alles, was es repräsentiert und alles, was es tut“, sagte der Musiker mit spürbarer Rührung. Der Zeitpunkt seiner Einbürgerung ist kein Zufall: „Ich bin so glücklich, jetzt an diesem Punkt zu sein und eine noch tiefere Verbindung zu meiner Heimat zu haben“, sagte The Edge. Besonders Irlands internationale Haltung liegt ihm am Herzen. Er lobte die Unterstützung globaler Institutionen wie der UNO und des Internationalen Strafgerichtshofs.

U2 © Getty

Irland gilt derzeit als eine der aktivsten europäischen Stimmen für Frieden im Nahen Osten – und hat jüngst, gemeinsam mit Norwegen und Spanien, Palästina als unabhängigen Staat anerkannt. Ein symbolträchtiger Schritt – und für The Edge offenbar genau der richtige Moment, seine Liebe zu Irland auch offiziell zu besiegeln. Ein Rockstar mit irischem Herz – nun auch mit irischem Pass.