55-Minuten-Klatsche: Potapova gegen Schnaider chancenlos

Der starke Auftritt von Anastasia Potapova beim WTA-500-Turnier in Washington hat im Achtelfinale ein abruptes Ende gefunden. Die aktuelle österreichische Nummer eins musste sich am Donnerstag (Ortszeit) der als Nummer vier gesetzten Russin Diana Schnaider klar mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

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Nach ihrem überzeugenden Auftaktsieg gegen Tennis-Ikone Venus Williams konnte Potapova an diese Leistung nicht mehr anknüpfen. Gegen die Weltranglisten-18. fand die 25-Jährige von Beginn an nicht zu ihrem Rhythmus und geriet früh ins Hintertreffen. Schnaider dominierte die Partie mit druckvollen Grundschlägen und nutzte die zahlreichen Eigenfehler ihrer Gegnerin konsequent aus.

Bereits im ersten Satz nahm Schnaider Potapova zweimal den Aufschlag ab und stellte mit einem souveränen 6:1 rasch die Weichen auf Sieg. Auch im zweiten Durchgang setzte sich das einseitige Bild fort. Nach zwei weiteren Serviceverlusten lag Potapova schnell mit 0:3 zurück. Zwar gelangen ihr zwei Rebreaks, doch insgesamt musste sie in diesem Satz viermal ihr Service abgeben und konnte die Russin nie ernsthaft unter Druck setzen. Nach lediglich 55 Minuten verwandelte Schnaider ihren ersten Matchball zum klaren Zweisatzerfolg.

Dennoch Weltranglisten-Verbesserung

Trotz des frühen Turnier-Aus darf Potapova auf eine leichte Verbesserung in der Weltrangliste hoffen. Da sie im Vorjahr in Washington bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, wird sie voraussichtlich zumindest einen Platz gutmachen.

Für die Österreicherin richtet sich der Blick nun auf die nächste Herausforderung: Bereits am Sonntag beginnt das prestigeträchtige WTA-1000-Turnier in Toronto, bei dem Potapova erneut wichtige Weltranglistenpunkte sammeln möchte.