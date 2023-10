Linz wächst auf über 212.000 Einwohner

Linz ist binnen eines Jahres um 900 Menschen gewachsen - vor allem durch Zuwanderung.

Linz. Die neueste Auswertung des Melderegisters der Stadtforschung Linz vom 1. Oktober zeigt weiter ein kontinuierlich Bevölkerungswachstum in der Landeshauptstadt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl der Hauptwohnsitze von 211.180 aktuell auf 212.094 gemeldete gestiegen, was einem Zuwachs von mehr als 900 Menschen entspricht. Zusätzlich sind 24.300 Personen mit einem Nebenwohnsitz in Linz gemeldet.



„Die Bevölkerungsentwicklung ist ein positives Signal für Linz, unterstreicht sie doch die Attraktivität als Wohnort. Wir wollen diesen Zuwachs nutzen, um weiterhin bezahlbaren Wohnraum und Arbeitsplätze für alle zu schaffen. Linz ist definitiv eine Stadt mit Lebensqualität“, so Bürgermeister Klaus Luger.

Ausschlaggebend für das starke Linzer Bevölkerungswachstum sind auch übernationale Wanderbewegungen, die der Stadt ein Plus von 1.437 Zuzügen verschaffen. Vor allem im Vorjahr wurde hier ein höherer Wert vermerkt, begründet durch die Konflikte in der Ukraine.



Geburtenbilanz im Plus. Die Geburtenbilanz weist aktuell ein Plus von 42 Personen auf. Im Vergleich zeigte die Bilanz bis Oktober 2022 noch ein deutliches Minus von 21 Personen. Aber auch bei dieser Kennzahl pendelt sich langsam wieder ein positiver Trend ein.