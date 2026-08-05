Spanien-Knall um Cristiano Ronaldo (41)

Ein Foto des portugiesischen Superstars sorgt für Wirbel.

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Der portugiesische Superstar präsentierte sich mit dem neuen Heimtrikot des spanischen Zweitligisten UD Almería – und heizte damit Hoffnungen auf einen echten "Ronaldo-Effekt" für den Klub an.

Der 41-Jährige steht zwar weiterhin bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag, engagiert sich inzwischen aber auch als Investor. Im Frühjahr 2026 übernahm Ronaldo 25 Prozent der Anteile an UD Almería und ist damit Miteigentümer des Vereins.

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Zuletzt traf Al-Nassr in einem Testspiel auf Almería, das die Spanier mit 2:0 gewannen. Ronaldo verfolgte die Partie gemeinsam mit Klubpräsident Mohammad Al-Khereiji von der Tribüne. Anschließend posierten beide mit dem neuen rot-weißen Heimtrikot. Auf dessen Rückseite war der Schriftzug "Ronaldo – einer von uns" zu lesen. Die Bilder verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und rückten den Zweitligisten erneut ins internationale Rampenlicht.

Mehr Aufmerksamkeit

Die spanische Sportzeitung "Marca" sieht darin mehr als nur einen PR-Termin. Dem Bericht zufolge könnte der bewusst gewählte Zeitpunkt mitten in der Transferperiode dem Verein zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Davon könnten nicht nur Sponsorenverhandlungen und Gespräche über einen neuen Namenssponsor für das Stadion profitieren, sondern auch die Suche nach neuen Spielern.

Almería hofft, die weltweite Strahlkraft Ronaldos künftig auch sportlich nutzen zu können. Der Verein verpasste den Aufstieg in die La Liga in der vergangenen Saison erst im Play-off-Finale gegen den FC Málaga. Mit prominenter Unterstützung soll im kommenden Jahr der Sprung zurück in Spaniens höchste Spielklasse gelingen.