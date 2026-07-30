Ski-Star mit Rückschlag im Sommer-Training

Der norwegische Ski-Star Timon Haugan erleidet einen neuen Rückschlag. Im Sommertraining vor der WM-Saison plagt er sich erneut mit Rückenproblemen.

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Timon Haugan muss auch in diesem Sommer seine Vorbereitung anpassen. Der 29-Jährige kämpft wieder mit hartnäckigen Rückenprobleme.

In einem Interview mit der norwegischen Nachrichtenagentur "NTB" erklärt der Technik-Spezialist, dass nach einigen schweren Wochen ihm nun wieder besser geht. Haugan sagt: "Ich habe den Sommer eigentlich damit verbracht, den Rücken in Ordnung zu bringen."

Vorfall während Krafttraining

Trotz seinen gesundheitlichen Problemen lieferte der Norweger auch in der vergangenen Saison gute Ergebnisse ab. Er feierte zwei Weltcupsiege und wurde bei den Olympischen Winterspielen Vierter. Ihm fehlten nur 29 Hundertstelsekunden auf die Bronzemedaille.

Laut eigenen Angaben hat er im Sommertraining bei einer Einheit im Kraftraum zu eifrig agiert und sich dabei wieder verletzt. Der Van-Deer-Star schildert: "Ich habe ein paar Extra-Kilos draufgepackt und dann wieder einen kleinen Schlag in den Rücken bekommen. Die vergangenen zwei Wochen waren ruhiger, um den Rücken in den Griff zu bekommen. Das gelingt jetzt."

Bereit für WM-Saison

Seine Verletzung soll nichts an seinen Plänen für die kommende WM-Saison verändern. In seiner zehnten Weltcupsaison will wieder einen Top-Platz im Slalom-Weltcup ergattern. Zusätzlich möchte er bei den Weltmeisterschaften in Crans-Montana in seiner Paradedisziplin wieder zaubern.

Offenbar hat seine Rückenverletzung keine Auswirkung auf die weiteren Vorbereitungspläne. Haugan wird mit dem norwegischen Team wie geplant zum sechswöchigen Übersee-Trainingslager nach Neuseeland reisen.