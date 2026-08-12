ÖSV-Star (25) verkündet Comeback

Nach ihrem Rücktritt im April, wagt Lisa Eder nun das Sensations-Comeback.

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Lisa Eder ist zurück auf der Skisprungschanze. An ihrem heutigen 25. Geburtstag gibt die Salzburgerin offiziell ihr Comeback bekannt. Nachdem sie erst im April dieses Jahres überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte, sind die Freude, die Energie und die Motivation für ihren Sport vollumfänglich zurückgekehrt. Eder hat das intensive Training bereits wieder aufgenommen und richtet ihren Blick fest auf die bevorstehende WM-Saison.

Kapitel Skispringen nicht beendet

Der Rückzug im Frühjahr kam für die Wintersportwelt völlig unerwartet. Am 17. April 2026 hatte der ÖSV mitgeteilt, dass die ÖSV-Adlerin ihre Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. "Danke an alle, die mich auf meiner Reise begleitet, unterstützt und verfolgt haben. Jeder Traum geht irgendwann zu Ende", verabschiedete sich die damals 24-Jährige auf Social Media emotional von ihren Fans. Der Abstand vom Leistungssport und die Erholungsphase in den Sommermonaten haben jedoch gezeigt, dass das Kapitel Skispringen für sie noch nicht abgeschlossen ist.