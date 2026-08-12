ÖFB-Star bleibt in Deutschland

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ist von Serie-A-Club Como 1907 fix in die deutsche Fußball-Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05 gewechselt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das gaben die Deutschen am Mittwoch bekannt. Der 29-jährige Verteidiger war bereits seit Jänner bei Mainz als Leihspieler unter Vertrag und kam bisher auf 20 Pflichtspiele für die Rheinhessen. Die kolportierte Ablösesumme für den 56-fachen Nationalspieler soll etwa vier Mio. Euro betragen, über die Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht.

"Auch wenn die sportliche Situation im Winter schwierig war, habe ich gemerkt, dass Mainz 05 perfekt zu mir passt. Es hat einfach direkt klick gemacht", sagte Posch in einer Aussendung. Mainz-Sportdirektor Niko Bungert war zufrieden mit dem Transfer. "Stefan hat sich extrem schnell integriert und uns direkt besser gemacht. Was er drauf hat und wie wichtig er für Mainz 05 sein kann, hat er im letzten halben Jahr mehrfach unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass Poschi Mainzer bleiben wollte und wir das jetzt auch realisieren konnten."

Im Frühjahr wurde Posch beim Tabellenzehnten der deutschen Bundesliga in einer Dreierkette als Innenverteidiger eingesetzt. In der K.o.-Phase der Conference League erzielte er zwei Tore. Im Nationalteam agiert der Steirer als Rechtsverteidiger, bei der WM in Nordamerika stand er in allen vier Spielen in der Startelf, obwohl er sich zum Auftakt gegen Jordanien einen Kieferbruch zugezogen hatte