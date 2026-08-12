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Bei Auswärtsspiel

87 Kilo Marihuana im Teambus von Sao Paulo

Bus bei Ankunft.
© Getty Images
Fußball-Kultklub plötzlich im Visier der Drogenfahnder.
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Bei einer Routinekontrolle in Bolivien hat die Polizei im vermeintlichen Mannschaftsbus des brasilianischen Traditionsklubs FC São Paulo einen spektakulären Drogenfund gemacht. Beamte beschlagnahmten im Fahrzeug knapp 87 Kilogramm Marihuana. Der Vorfall ereignete sich im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels der CONMEBOL Sudamericana.

Der Bus war auf dem Weg nach Santa Cruz de la Sierra, um den Tross der "Tricolor" abzuholen und zum Spielort nach La Paz zu transportieren. Nach Berichten des brasilianischen Portals UOL stoppten die Einsatzkräfte das Fahrzeug in der Nähe von Cochabamba.

Mannschaft nicht im Bus

Die Mannschaft befand sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung noch nicht im Fahrzeug. Der Bus war bereits vollständig im Vereinsdesign gestaltet und trug die offiziellen Logos des FC São Paulo.

Laut CNN Brasil und dem bolivianischen Sender Red Uno entdeckten die Beamten im Innenraum vier große Säcke, in denen das Marihuana in gepresster Ziegelform exakt verpackt war.

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