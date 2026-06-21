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Streif-Sieger

Flaggen-Panne in Kitzbühel: Ski-Star nimmts mit Humor

Kitzbühel unterläuft Flaggen-Panne
© Instagram/hahnenkammrennen
Kitzbühel ehrte Streif-Sieger Giovanni Franzoni (25) mit einer eigenen Hahnenkamm-Gondel. Bei der feierlichen Enthüllung kam es jedoch zu einer peinlichen Panne mit der italienischen Flagge.
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Im Jänner schnappte der Italiener Giovanni Franzoni dem Schweizer Skistar Marco Odermatt um lediglich sieben Hundertstel den Abfahrts-Sieg auf der legendären Streif weg. Am Samstag kehrte der 25-Jährige nach Kitzbühel zurück, um eine ganz besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Wie es für die Sieger üblich ist, erhielt er eine eigene Gondel an der Hahnenkamm-Bahn. Bei der Enthüllung der Gondel Nummer 33 unterlief den Verantwortlichen allerdings ein peinlicher Fehler.

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Falsche Flagge bei der Ehrung

Statt die Farben der italienischen Nationalflagge korrekt vertikal anzuordnen, wurden diese horizontal angebracht. Der Instagram-Kanal "hahnenkammrennen" gab in einem Beitrag zu, dass dieses "kleine Hoppala" für einige Schmunzler sorgte. Franzoni selbst nahm die Panne jedoch sehr locker. Für das Erinnerungsfoto hielt der Italiener kurzerhand eine korrekte Italien-Fahne über die falsche Lackierung auf seiner Gondel.

Der 25-Jährige ließ sich die Freude über seine eigene Gondel von dem Fehler nicht trüben. Begleitet von seiner Familie, Freunden und zahlreichen Fans nahm er sich viel Zeit für Fotos, Selfies und Autogramme und bewies damit einmal mehr seine Rolle als Sympathieträger.

Sieger zeigt sich sichtlich gerührt

Bei der Übergabe zeigte sich der Abfahrtssieger sichtlich emotional: "Der Tag heute ist sehr besonders und er lässt die Emotionen und Erinnerungen vom Winter wieder hochkommen. Ich bin sehr stolz, heute hier sein zu dürfen."

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