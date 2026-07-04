Krebs-OP von Dschungelstar Jörg Dahlmann verschoben

Anfang Juni hat Jörg Dahlmann erfahren, dass er an Leberkrebs erkrankt ist. Der Ex-Fußball-Kommentator braucht eine drigend eine notwendige Operation. Aber: Die kann aktuell nicht durchgeführt werden.

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Jörg Dahlmann ist an Leberkrebs erkrankt. Die notwendige Operation kann derzeit nicht durchgeführt werden. In einem Gesundheitsupdate erklärt Dahlmann nun: "Ich würde dann sterben".

Weiter sei er von "dem überwältigenden Support, den ihr mir gebt", und den "aufmunternden Worten" bewegt. In einem Instagram-Video sagt er: "Ich will euch updaten, was los ist." Dann verrät er: "Die Operation ist zunächst einmal verschoben worden, weil noch mal ein paar Tests gemacht werden mussten."

Tumor im rechten Leberlappen

Laut ihm kann derzeit nicht operiert werden, da "der linke Leberlappen zu klein ist". Er erläutert weiter: "Bei mir sitzt der Tumor im rechten Leberlappen, der vollständig entfernt werden muss. Nun muss der linke Leberlappen aber die Funktion komplett übernehmen." Die Gefahr: Wenn die rechte Leberlappen jetzt entfernt wird, wäre das Risiko extrem groß, dass die restliche Leber ihre Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Dahlmann: "Ich würde dann sterben."

Die Ärzte an der Universitätsklinik Mainz haben aus diesem Grund den Operationsplan geändert. Dahlmann erklärt: "Darum wird die Leber nunmehr geteilt und den rechten Teil lässt man nach und nach durch Abklemmen der Blutzufuhr absterben." Er setzt fort: "Dadurch wächst dann automatisch der linke Leberlappen an und kann nach einer gewissen Zeit 80 Prozent des ursprünglichen Lebervolumens wieder bilden."

"Die Leber ist schon ein bemerkenswertes Organ"

Danach soll "der rechte Leberlappen wegoperiert" werden. Der Ex-Kommentator betont: "Irre! Das wusste ich als anatomischer Laie vorher nicht. Die Leber ist schon ein bemerkenswertes Organ."

Für Dahlmann ist dies der vierte Kampf gegen Krebs. Er hat bereits Darmkrebs, Hautkrebs und Prostatakrebs überstanden. Schuld soll ein Genfehler sein: "Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt."

Die Nutzer sprechen ihm in den Kommentaren Mut zu. Ein Nutzer schreibt: "Die Leber ist regenerationsfähig, deshalb kannst du guten Mutes sein, dass die Methode deines kompetenten Ärzteteams funktioniert und du bald geheilt sein wirst." Ein weiterer ist sich sicher: "Alles Gute für dich, lieber Jörg, du schaffst das."