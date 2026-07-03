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Uschi Glas' Sohn

Verlobung mit 50: Ben Tewaag liebt jetzt feurige Italienerin

Ben Tewaag
© Getty Images
Große Gefühle abseits des Rampenlichts! Ben Tewaag hat überraschend seine Verlobung bekannt gegeben. Der Sohn von Uschi Glas fand seine Traumfrau Elena an einem ganz besonderen Ort.
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Der 50-jährige Gewinner von "Promi Big Brother" 2016 verkündete die frohe Botschaft zuerst auf seinem Instagram-Account mit einem gemeinsamen Foto. Zu dem Bild postete er die Zeile "Find what you love & let kill you!". Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte er den Schritt nun offiziell und schwärmt von seinem neuen Lebensglück.

Liebesglück für Ben Tewaag

Seine Verlobte Elena beschreibt er als "heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln". Die 41-Jährige spricht sieben Sprachen und lebt in Spanien. Wann und wo genau das Paar heiraten will, wird allerdings noch nicht verraten. Für den Sohn von Schauspiel-Ikone Uschi Glas steht jedenfalls fest: "Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heuraten."

Ben Tewaag und seine Elena
Ben Tewaag und seine Elena © Instagram

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© Getty Images

Kennengelernt haben sich die beiden auf dem berühmten Camino. Bereits 2022 pilgerte er zum ersten Mal auf dem Jakobsweg, im vergangenen Jahr zog es ihn erneut auf die knapp 800 Kilometer lange Route von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Santiago de Compostela. "Der Jakobsweg ist pures Glück", erklärte er dazu. Zuvor sorgte Ben Tewaag unter anderem mit einer Beauty-OP-Panne vor Gericht und seiner Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" für Schlagzeilen, wo er sich nach den ersten Momenten jedoch wenig begeistert zeigte und zugab: "Ich kenne hier niemanden".

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