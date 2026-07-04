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Traumhochzeit von Taylor Swift & Travis Kelce geleakt?

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© Getty Images
Ein gelöschter Beitrag von Kino-Manager Adam Aron sorgt für Aufmerksamkeit. Darin schilderte er angebliche Details der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.
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Adam Aron, Chef der US-Kinokette AMC Entertainment, veröffentlichte auf X einen Beitrag mit angeblichen Details einer Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Kurze Zeit später wurde der Beitrag wieder gelöscht.

Ein Footballspieler in rotem Trikot küsst eine Frau im schwarzen Top, umgeben von Fotografen.
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Ein Paar in Abendgarderobe wird von mehreren Polizisten auf einer Straße begleitet.
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Beitrag wieder gelöscht

Aron beschrieb die Feier ausführlich. Er schrieb unter anderem, dass Böden, Wände und Decken in Pfirsich- und Weißtönen dekoriert gewesen seien. Außerdem hätten überall große Fotos von Taylor Swift und Travis Kelce gehangen und ein Teil der Arena sei in einen Garten verwandelt worden.

Das Madison Square Garden ist pink beleuchtet, mit dem Schriftzug "JUST&T MARRIED" auf einer großen Anzeigetafel.
© EPA

Das Branchenportal "Variety" berichtet zuvor, dass Aron auf der Gästeliste gestanden habe.

Details bleiben unbestätigt

Ob Aron tatsächlich bei der Hochzeit war und ob seine Schilderungen zutreffen, ist  nicht bestätigt.

Berichten zufolge hätten sich die Gäste im Vorfeld schriftlich verpflichtet, keine Einzelheiten der Feier öffentlich zu machen. Warum Aron den Beitrag veröffentlichte und ihn kurze Zeit später wieder löschte, ist unklar.

Ein pink beleuchtetes Schild am Madison Square Garden zeigt den Text „JUST&T MARRIED!“.
© EPA

Ausführliche Schilderungen

Laut seinem gelöschten Beitrag habe sich die Feier trotz rund 1.000 Gästen familiär angefühlt. Aron beschrieb "einen gut aussehenden Travis im weißen Smoking und eine atemberaubende Taylor in einem wunderschönen weißen Brautkleid mit langer Schleppe und Schleier".

Außerdem bezeichnete er die Ehegelübde als "lang, unterhaltsam, persönlich, charmant und emotional". Am Ende seines Berichts schrieb er: "Was über allem stand, war ihre tiefe Liebe." Beide seien "ganz offensichtlich überglücklich gewesen, ihren Seelenverwandten gefunden zu haben."

Offizielle Hochzeitsfotos gibt es bislang nicht.

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