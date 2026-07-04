Karlie Kloss war bei Swift-Hochzeit doch dabei

Mit ihrem Auftritt sorgte Karlie Kloss für die wohl größte Überraschung neben dem Brautpaar. Das Model erschien gemeinsam mit Ehemann Joshua Kushner bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce – und befeuerte damit Spekulationen über eine Versöhnung.

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Kaum ein Gast sorgte bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce für so viele Schlagzeilen wie Karlie Kloss. Das Model erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner im Madison Square Garden – obwohl seit Jahren über ein angespanntes Verhältnis zwischen ihr und Taylor Swift spekuliert wird.

Gerüchte über jahrelangen Bruch

Swift und Kloss galten lange als enge Freundinnen. In den vergangenen Jahren machten jedoch immer wieder Berichte über einen Kontaktabbruch die Runde. Dass Karlie Kloss nun bei der Hochzeit auftauchte, werten mehrere US-Medien als mögliches Zeichen einer Annäherung oder Versöhnung. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.

Goldenes Kleid sorgt für Aufsehen

Kloss erschien in einem schulterfreien goldgelben Kleid und wurde gemeinsam mit Joshua Kushner fotografiert. Zu den prominenten Gästen gehörten außerdem Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke und zahlreiche weitere Stars. Rund 1000 Gäste feierten mit Taylor Swift und Travis Kelce ihre Hochzeit im Madison Square Garden.