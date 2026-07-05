70 Jahre Horror-Serie! Dembélé kämpft gegen den Ballon-d'Or-Fluch

Seit 1956 trotzt eine verrückte Statistik allen Fußball-Giganten. Kein amtierender Ballon-d'Or-Gewinner hat anschließend auch die Weltmeisterschaft gewonnen.

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Jetzt will Frankreichs Ousmane Dembélé diesen hartnäckigen Fluch endlich beenden. Mit dem 1:0 im WM-Achtelfinale gegen die Prügel-Paraguayer machten die Franzosen am Samstag den nächsten Schritt Richtung Titel. Im Viertelfinale wartet Marokko – und Dembélé träumt davon, Geschichte zu schreiben.

17 Ballon-d'Or-Sieger, null Weltmeister

Der PSG-Star wurde im September 2025 nach dem Champions-League-Triumph mit Paris Saint-Germain mit dem Ballon d'Or als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet. Genau dieser Titel entwickelte sich vor Weltmeisterschaften jedoch immer wieder zum schlechten Omen.

Schon Legenden wie Johan Cruyff, Marco van Basten, Ronaldo, Ronaldinho, Michael Owen, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo scheiterten daran, als amtierende Ballon-d'Or-Sieger auch den WM-Pokal zu gewinnen. Fünf von ihnen erreichten zwar das Finale – den Titel holte am Ende aber keiner.

Selbst Messi entkam dem Fluch nicht

Besonders kurios verlief die WM 2022: Messi gewann zwar 2021 den Ballon d'Or, doch wegen der Winter-WM wurde Karim Benzema noch vor dem Turnier als neuer Titelträger ausgezeichnet. Der Franzose verletzte sich und verpasste die Endrunde, während Messi Argentinien zum WM-Titel führte.

Inzwischen umfasst die Serie bereits 17 amtierende Ballon-d'Or-Gewinner ohne anschließenden WM-Triumph. Ausgerechnet Dembélé könnte diese fast 70 Jahre alte Horror-Statistik nun endgültig beenden.