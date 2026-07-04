Erleichterung
Kult-Wirtshaus vor Schließung gerettet
Ab Montag, 27. Juli, soll das Gasthaus Emerich wieder Gäste empfangen. Nach der Schließung infolge der Insolvenz des Unternehmens hinter dem Lokal wurde eine Neuübernahme angekündigt.
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Neustart angekündigt
Ein Plakat am Lokal informiert über die Wiedereröffnung. Darauf heißt es: "Wir sind wieder für euch da."
Das Gasthaus Emerich wurde neu übernommen. Besonders erfreulich: Nicht nur die ehemalige Chefin Ilona Helm, sondern das gesamte Team soll wieder an Bord sein. Zunächst stehen allerdings noch einige Sanierungsmaßnahmen an, berichtet "Mein Bezirk".
Besitzer bleibt unbekannt
Wer hinter der Neuübernahme steckt, ist derzeit nicht bekannt.
Hausmannskost bleibt
Unterdessen hoffen einige Stammgäste auf Facebook, dass die in die Jahre gekommene Toilettenanlage auf Vordermann gebracht wird. Gleichzeitig freuen sie sich auf die Rückkehr ihres Lieblingslokals.
Fest steht , dass auch unter dem neuen Besitzer weiterhin Wienerische Hausmannskost angeboten werden wird.
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