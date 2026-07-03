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Sommer-Urlaub

Der große Check zum Ferien-Start

Viele Menschen entspannen sich am Sandstrand mit Sonnenschirmen am Meer, Berge im Hintergrund.
© Getty Images
Große Reisewelle gestartet: Kroatien,  Österreich & Italien wieder Top-Ziele
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Ab in den Süden. Am Freitag wurden in Wien, NÖ und dem Burgenland die Zeugnisse an knapp 500.000 Schüler verteilt – und damit startete offiziell die Ferien-Saison. Erste Staus zeigten bereits: Die Reiselust der Österreicher ist trotz höherer Sprit-Preise und Teuerung noch immer ungebrochen.

Wohin die Österreicher heuer reisen

Ziele. Eine aktuelle Auswertung des Ferienhaus-Portals Holidu zeigt, wohin die Österreicher heuer fahren oder fliegen. Die Analyse basiert auf den meistgesuchten Sommerdestinationen der Österreicher – kombiniert mit den durchschnittlichen Preisen pro Nacht.

Das Ergebnis zeigt: Es geht längst nicht nur ums Geld. Nähe, Verlässlichkeit und einfache Anreise spielen eine genauso große Rolle.

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Österreich teurer - aber beliebt

Ein Balkon mit Blumen und einer Fahne "Zimmer frei" an einem Holzhaus in Kals.
Österreichs Hotels sind heuer wieder gefragt. © APA/BARBARA GINDL

Im Ranking der beliebtesten Urlaubsländer ergibt sich ein klares Bild – die Klassiker sind immer noch gefragt wie nie: Die Top-5-Urlaubsländer sind Kroatien vor Österreich, Italien, Griechenland und Spanien.

Überraschend: Österreich landet auf Platz 2 – vor Italien oder Griechenland. Und das, obwohl der Heimaturlaub  eine Nacht kostet hier im Schnitt 204 Euro - sogar am teuersten ist.

Reisepass, Flugticket, 50-Euro-Schein und Stadtkarte liegen übereinander.
Österreicher geben im Schnitt über 2.000 Euro aus. © Getty Images

Urlaubs-Budget bei 2.209 Euro im Schnitt

Laut dem "Ruefa Reisekompass 2026" liegt das geplante Reisebudget der Österreicher bei 2.209 Euro pro Person. Der Haupturlaub soll rund zwölf Tage dauern.

Die jüngere Generation Z kalkuliert mit 1.938 Euro, Baby Boomer mit 2.630 Euro – am meisten gibt die ältere Generation mit 4.444 Euro aus. Regional liegen die Budgets im Westen am höchsten: Tirol (2.517 Euro), Wien (2.428 Euro) und Burgenland (2.349 Euro).

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