Halloween-Hit: Schwarzer Leberkäse sorgt wieder für Gänsehaut

Die Billa-Filialen bieten nur wenige Wochen vor Halloween wieder eine ihrer schaurigsten Attraktionen an: den pechschwarzen Halloween-Leberkäse.

Der mit Cheddar-Käse gefüllte Halloween-Leberkäse hat sich mittlerweile fast zur gruseligen „Tradition“ in den Billa-Filialen entwickelt. Immer wenn er wieder in den Regalen auftaucht, zieht er die neugierigen Blicke der Kunden auf sich. Was genau ist das? Und vor allem: Wie schmeckt er? Anscheinend kommt der Grusel-Hit gut an - denn auch heuer wird er wieder angeboten.

"Schaurig, schwarz und schmackhaft"

Rund um Halloween kann man sich erneut ein Stück dieses schwarzen Leberkäses schnappen. Für nur 1,99 Euro ist der schwarze Leberkäse in den Billa-Filialen zu haben. Und wie schmeckt er? Ein Fan kommentiert: "Schaurig, schwarz und schmackhaft"

Trotz des unheimlichen Looks ist es im Kern ganz normaler Leberkäse – mit einer würzigen Cheddar-Note, die ihm das gewisse Etwas verleiht.