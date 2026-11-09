Koglers Frau zieht sich als  grüne Wirtschaftschefin zurück

Sabine Jungwirth zieht sich als Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft zurück. Das bestätigt sie gegenüber oe24.

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Seit 1. Jänner 2017 ist Sabine Jungwirth Chefin der Grünen Wirtschaft. Wie oe24 nun aus dem Umfeld des grünen Unternehmerverbands erfuhr, legt Jungwirth ihre Funktion zurück. Sie war somit fast exakt zehn Jahre an der Spitze der Grünen Wirtschaft. Auf oe24-Anfrage bestätigt sie den Schritt: "Ich werde nach reiflicher Überlegung bei der kommenden Generalversammlung der Grünen Wirtschaft am 14.November meine Funktion an eine Nachfolge übergeben."

Jungwirth - sie ist die Ehefrau von Ex-Grünen-Chef und Ex-Vizekanzler Werner Kogler - wurde erst im November 2025 erneut zur Bundessprecherin des Verbands gewählt. Ihre reguläre Funktionsperiode würde noch zwei Jahre laufen.

"Staffelholz an die nächste Generation geben"

Gegenüber oe24 erklärt Jungwirth, warum sie das Zepter nun vorzeitig aus der Hand gibt: "Dafür gibt es mehrere Gründe, u.a. dass ich nach insgesamt 16 Jahren (10 Jahre Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, davor 6 Jahre Landtagsabgeordnete in der Stmk, wovon 4 Jahre als Klubobfrau) in politischer Führungsverantwortung und insgesamt mehr als 20 Jahren in Funktionen in der Wirtschaftskammer denke, dass es Zeit ist, das Staffelholz an die nächste Generation weiterzugeben."

Persönlich will sie sich nun wieder verstärkt ihrem Unternehmen widmen und freue sich nun auf den nächsten Lebensabschnitt.