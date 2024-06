Vizekanzler Kogler hat heimlich geheiratet

Werner Kogler gab seiner Sabine bereits vor 18 Monaten das Ja-Wort.

Seit mehr als 14 Jahren ist Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler mit Sabine Jungwirth, der Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, liiert. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist das Paar bereits seit letztem Jahr verheiratet.

Wie Ö3 am Freitag berichtet, haben sich Kogler und Jungwirth vor 18 Monaten am Magistrat in Graz das Ja-Wort gegeben. „Im kleinsten Kreis, nämlich den kleinstmöglichsten Kreis, wir waren zu zweit bei einer Geburtstagsfeier haben wir es dann den nächsten Verwandten mitgeteilt. So haben es dann auch unserer Mütter erfahren.“, so Kogler zu Ö3. Man habe sich bewusst dazu entschieden, die Hochzeit geheim zuhalten, so der Grünen-Chef weiter.

Jungwirth ist Mutter dreier Kinder aus einer früheren Beziehung.