Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
AMS schlägt Alarm: Viel zu viele Syrer & Afghanen arbeitslos
© APA

Dramatische Zahlen

AMS schlägt Alarm: Viel zu viele Syrer & Afghanen arbeitslos

10.08.25, 10:38
Teilen

Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt verschärft sich weiter – und trifft vor allem junge Migranten aus Syrien und Afghanistan besonders hart.  

Laut aktuellen AMS-Zahlen waren im Juli 359.374 Menschen arbeitslos oder in Schulung, ein Anstieg um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Fast 42 Prozent der Betroffenen sind Ausländer – Tendenz steigend.

Wien gilt als Brennpunkt der Entwicklung: Mehr als die Hälfte aller arbeitslosen Migranten lebt in der Bundeshauptstadt. Besonders alarmierend sind die Quoten bei Syrern mit 45,4 Prozent und bei Afghanen mit 32,5 Prozent Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig fehlen einfache Hilfsarbeitskräfte in anderen Bundesländern, wo zehntausende Stellen unbesetzt bleiben.

AMS-Chef Johannes Kopf will gegensteuern und kündigt ein Integrationspaket in Höhe von 100 Millionen Euro an. Kern des Plans ist der Ausbau der Jugendcolleges, in denen Sprachkurse, Basisbildung und Berufsorientierung kombiniert angeboten werden sollen – möglichst ohne Wartezeiten, um jungen Menschen schneller den Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden