Ski-Superstars
Red-Bull-Mastermind gibt Update über Hirscher und Vonn (42)
Montagabend gab Patrick Riml, Ski-Mastermind bei Red Bull, bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" ein Update: "Marcel gehen einfach noch gewisse Trainingstage ab. Er hat zwei Tage in der Halle trainiert und ist dann nach Ushuaia (Argentinien, d. Red.) gegangen. Jetzt hält er bei ungefähr acht bis neun Tagen." Das sei einfach "zu wenig für einen Topathleten, da ist Marcel noch zu weit weg."
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Riml wollte sich nicht festlegen, ob das Comeback noch vor der erst nach Weihnachten zu erwarten ist. Angesichts der guten Schneeprognosen hoffe Hirscher auf rennmäßige Pisten, um in Schuss kommen.
Vonn vor weiteren Operationen - dann Comeback?
Konkreter wurde Riml bei Red-Bull-Rennläuferin Lindsey Vonn (42), die bekanntlich vom US-Skiteam für den A-Kader nominiert wurde: "Bei der Lindsey stehen noch Operationen an: Sie hat noch sehr viel Metall, sehr viele Schrauben und Metalle im Bein, das Kreuzband muss auch noch repariert werden. Danach muss man schauen." Wobei die Kader-Zugehörigkeit Motivation für die Reha sei: "Wenn man es offenhält, ob man weiterfährt, hat man ein klares Ziel für das man trainiert." Abgesehen davon sei die Nominierung in den USA "normal". Riml: "Wenn ein Athlet den Rücktritt nicht bekannt gibt, aber die Kaderrichtlinien erreicht, dann wird er nominiert."
Streit beendet: Red Bull kauft sich in Norwegen ein
Red Bull wird in dieser Saison auf noch mehr Ski-Helmen präsent sein: Neben Kitzbühel-Sensationssieger Giovanni Franzoni fahren ab sofort u.a. auch Henrik Kristoffersen und Van-Deer-Star Timon Haugan mit dem Bullen-Logo am Helm. Möglich wurde das, weil die Bullen einen jahrelangen Streit zwischen Athleten und norwegischem Verband auf ihre Weise beendeten: Red Bull kaufte sich als offizieller Energydrink-Partner ein.
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