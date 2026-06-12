Australien will gegen Türkei überraschen

Australien ist inzwischen WM-Stammgast, seit Deutschland 2006 sind die Socceroos stets dabei gewesen - und haben dabei zweimal das Achtelfinale erreicht (2006, 2022).

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Diesmal ist der Einzug in die K.o.-Phase eine Herausforderung, die ohne Stars gemeistert werden soll; dafür mit GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano. Möglicherweise ist es Zweckoptimismus, den Kapitän Jackson Irvine vor dem Auftaktspiel gegen die Türkei in Vancouver versprüht. "Wir hoffen nicht, sondern wir glauben wirklich daran, dass wir weiter kommen können als jedes Socceroos-Team bisher", erklärte der St.-Pauli-Profi.

Die Türkei war seit 2002 nicht mehr bei einer Fußball-WM vertreten. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Angeführt von den Stars Arda Güler (Real Madrid) und Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) ist die große Frage, ob die goldene Generation die Erwartungen erfüllen kann.

Am Talent besteht kein Zweifel, an der Konstanz und der Defensive allerdings schon - und im Falle des zu Saisonende angeschlagenen Güler auch an der Fitness. Bei der EM 2024 wurde man im Achtelfinale zum Stolperstein für Österreich, danach war Endstation gegen die Niederlande.