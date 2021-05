Österreich holt ersten Sieg gegen Luxemburg

Gegen Luxemburg gelingt dem österreichen Volleyball-Nationalteam der erste Erfolg in der Silver League.

Österreichs Volleyball-Männer-Nationalteam hat im dritten Match der Silver League den ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Teamchef Radovan Gacic setzte sich Sonntagnachmittag in Amstetten mit 3:0 (19,22,21) gegen die damit weiterhin sieglose Auswahl von Luxemburg durch. Nur die ersten zwei nach der Rückrunde in Luxemburg im Juni steigen in das Final Four auf, mit dem Pflichterfolg hielten sich die ÖVV-Männer im Rennen.

Kapitän Peter Wohlfahrtstätter erklärte, dass man die Partie solide runtergespielt habe. "Es war nicht unser Maximum, aber wir haben dann wieder unsere Taktik gespielt, dann hat es gepasst. Es war der Energie geschuldet, dass es teilweise nicht so gut ausgeschaut hat", sprach er den Substanzverlust nach drei Partien in drei Tagen an.

Turnier der Volleyball-Silver-League in Amstetten: Luxemburg - Österreich 0:3 (-19,-22,-21) Folgt: Ungarn - Kroatien (17.50)