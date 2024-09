× Wiener Tradition in Berlin: AÏDA expandiert nach Deutschland

Nach München folgt nun auch eine rosa Filiale in der deutschen Bundeshauptstadt.

Die Wiener Kaffeehauskette ist auf Expansionskurs. Am 20. September 2024 wurde die zweite AÏDA-Filiale in Deutschland eröffnet. Diesmal zieht die Wiener Kaffeehaus und Konditorei Tradition am Berliner Hauptbahnhof ein. Geführt wird der neueste AÏDA Standort im Franchise von Lagardère Travel Retail Deutschland Foodservice GmbH. Es ist nicht nur die erste AÏDA-Filiale in der Bundeshauptstadt Deutschlands, sondern auch das erste realisierte "Shop in Shop Konzept" im "Relay Shop" von Lagardère.

Topfengolatsche wird nicht zur Quark-Tasche

"Ziel ist es die Wiener Kaffee und Mehlspeisen Tradition durch AÏDA auf eine traditionsvolle aber sehr wohl auch moderne Art den Passagieren der Deutschen Bahn zu präsentieren", freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der AIDA-Eigentümerfamilie; und weiter "Die vielen unterschiedlichen Zubereitungsarbeiten des Wiener Kaffees, wie Melange oder Einspänner und die dazu passenden Wiener Mehlspeisen von Apfelstrudel, über Cremeschnitte bis hin zur Topfengolatsche behalten ihre Wiener Bezeichnungen und werden nicht zum Beispiel zur Quark-Tasche."

© AIDA / PR ×

Vierte Auslandsfiliale

Bei der Berliner Filiale handelt es sich um die bereits vierte Auslandsfiliale seit Beginn der internationalen Expansion des seit 111 Jahren familiengeführten Traditionsunternehmens aus Wien. Heuer wurden Filialen in Jaeddah (Saudi-Arabien), in Bratislava (Slowakei) und in München (Deutschland) eröffnet bzw. zur Eröffnung im Laufe des Jahres angekündigt.

AÏDA-Café am Berliner Hauptbahnhof mit dem Franchisepartner Lagardère Travel Retail - v.l.n.r.: Thomas Gross (Lagardère), Christian Kästner (Lagardère), Benjamin Keuchel (Lagardère), Patrice Nazaret (Lagardère), Monika Jung (DB InfraGO), Dominik Prousek (AÏDA Café), Sarah von Nordheim (DB InfraGO), Oliver Gebert (DB InfraGO) © AIDA / PR ×

"Wir freuen uns, dass mit AIDA ein Stück traditionelle Wiener Lebensart nach Berlin kommt. Für die Gäste wird der Berliner Hauptbahnhof um eine Attraktion reicher", so Sarah von Nordheim, Leiterin Vertrieb Commercial Personenbahnhöfe, Deutsche Bahn InfraGO AG.