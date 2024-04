× Rosarotes Kaffeehaus bald auch in Saudi-Arabien

Aida wird international. Seit über 100 Jahren kennt man das rosarote Kaffeehaus in Wien. Es ist Kult! Bald freuen sich auch die Saudis über den Genuss aus Österreich.

Aida macht noch 2024 die ersten beiden internationalen Filialen auf. Als erstes ist die bayerische Landeshauptstadt an der Reihe. In München kommt in wenigen Wochen die Neueröffnung. Wiener Kaffeespezialitäten und Torten gibt es dann bei Aida-München.

Das ist der Entwurf für die Saudi-Filiale.

Erst Bayern, dann Saudi-Arabien

Nach der Neueröffnung in München geht Aida nach Jeddah, Saudi-Arabien. Die Filiale wird am Flughafen „King Abdulaziz International“ eröffnen. Nicht nur internationale Reisende werden sich über das Angebot freuen, auch für die Geschmäcker der muslimischen Kunden ist gesorgt. Aida benutzt nämlich Halal-Gelatine.