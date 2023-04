Bester Striezel? Von der Oma!

Frau Christine D, die vegane Backexpertin der Vollpension, hat ein traumhaft flaumiges veganes Striezelrezept kreiert. Entweder direkt vor Ort genießen oder einfach nachbacken.

Der Duft von frisch gebackenem Striezel liegt in der Luft und leitet so schon seit Mitte März die Ostersaison und den Frühling ein. Ob klassisch oder als vegane Variante, das süße Gebäck schmeckt zu jeder Gelegenheit. Wenn die Oma zur Osterjause einlädt, darf der süße Zopf jedenfalls nicht fehlen. Und wer heuer beim Osterfest mit veganem, selbst gemachtem Striezel punkten möchte, der zaubert am besten einen nach Rezept von Frau Christine D. aus der Vollpension. Lernen von den Profis. Wer noch ein bisschen Nachhilfe braucht - egal ob in Onlinekursen oder vor Ort im Backstudio -kann in der Vollpension Backademie von den Besten lernen, den Omas & Opas der Vollpension.

Generationencafé Vollpension

Schleifmühlgasse 1, 1040 Wien

Johannesgasse 4a, 1010 Wien vollpension.wien

Beim Striezel Frühstück im 60-Minuten-Paket um 14,90 Euro lässt sich das beliebte Ostergebäck in einem der Generationscafés in Wien direkt genießen.

Frau Christine Veganer Osterstriezel

Zutaten für 1 Striezel



500 g glattes Mehl

275 g pflanzliche Milch

100 g Margarine

1 Pkg. Trockenhefe

100 g Zucker

2 Pkg. Vanillezucker

100 g Mandeln gehobelt

1 Prise Salz

Zubereitung