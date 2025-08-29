Alles zu oe24VIP
Mourinho
Nach CL-Quali-Aus!

Paukenschlag! Fenerbahce setzt Mourinho vor die Tür

29.08.25, 11:45
Entlassungs-Doppelpack in der Süper Lig! Nur wenige Stunden nachdem sich Besiktas von Ole-Gunnar Solskjaer getrennt hat, stellt auch Stadtrivale Fenerbahce Startrainer José Mourinho vor die Tür. 

Die Istanbuler Fußball-Großclubs Fenerbahce und Besiktas trennten sich nach Europacup-Niederlagen jeweils von ihren namhaften Trainern. Fenerbahce kündigte nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica den Vertrag mit Jose Mourinho, wie der Club am Freitag mitteilte. Die Trennung erfolge einvernehmlich, hieß es. Besiktas wiederum stellte nach dem Verpassen der Ligaphase in der Conference League Ole Gunnar Solskjaer frei.

Portugiese blieb ohne Titel

Der Norweger hatte erst im Jänner beim türkischen Topclub angeheuert. Zum Verhängnis wurde dem 52-jährigen Ex-Manchester-United-Star das Ausscheiden gegen Lausanne. Besiktas hatte am Donnerstag gegen die Schweizer eine 0:1-Heimniederlage kassiert, wodurch man ohne Europacup-Teilnahme dasteht. Mourinho wiederum war seit Sommer 2024 Trainer von Fenerbahce, der polarisierende Portugiese blieb aber ohne Titel und verpasste nun die Königsklasse.

