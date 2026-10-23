Helene: "Habe große Lust auf die nächsten Schritte"

Schlager-Queen Helene Fischer im großen oe24-Interview.

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Am 11. und 12. Dezember rockt Helene Fischer das Skiopening in Schladming Als Einstimmung gibt’s die neue CD "Wir" und das große oe24-Interview: Helene über ihre neuen provokanten Hits, die Pläne, ihre Weihnachtsshow und die Liebe.

oe24: Was wollen Sie uns mit dem Titel "WIR" sagen?

Helene Fischer: Ein "Wir" kann ganz klein sein, zwischen zwei Menschen, oder riesengroß, wenn ein ganzes Stadion gemeinsam singt. Es entsteht überall dort, wo Menschen sich verbunden fühlen. Genau das gefällt mir an diesem Wort: Es lässt Platz für ganz unterschiedliche Beziehungen und Geschichten. Jeder kann darin sein eigenes "Wir" finden.

oe24: Bei "Schlagerboom" sprachen Sie dazu auch von "ein bisschen provokativ". Was darf man sich darunter vorstellen?

Helene Fischer: Es wird auf dem Album das eine oder andere Lied geben, das die Fans so vielleicht nicht von mir erwarten würden.

oe24: Drei Songs daraus gab es ja schon auf der Tour – warum gerade diese?

Helene Fischer: Diese Songs sind uns als Erste besonders aufgefallen. Deshalb konnten wir sie uns auch sehr gut als erste Vorboten des neuen Albums vorstellen.

Helene Fischer mit Klaus Leugeb © Leutgeb Entertainment Group

oe24: Mit "Heute Nacht" holten Sie Ihre erste Solo-Nummer-eins. Überrascht über diesen Erfolg?

Helene Fischer: Über so einen Erfolg freue ich mich natürlich sehr! So etwas lässt sich nicht planen, und selbstverständlich ist es schon gar nicht. Man steckt viel in einen Song und hofft, dass die Freude daran auch bei den Menschen ankommt. Wenn er dann so angenommen wird, ist das eine wunderschöne Bestätigung.

oe24: Mit "An meiner Seite" liefern Sie einen besonders emotionalen Liebessong. Was sind da Ihre Beweggründe?

Helene Fischer: Mich berührt das Gefühl, jemanden an seiner Seite zu wissen. Diese Nähe und das Vertrauen, das darin liegt, lassen sich durch Musik besonders schön ausdrücken. Gleichzeitig darf jeder in diesem Lied seine eigene Geschichte wiederfinden. Das ist für mich das Besondere an einem Liebessong.

oe24: Mit der Stadiontour feierten Sie auch Ihr 20-jähriges Karrierejubiläum. Ist "WIR" beziehungsweise sind die Konzerte in Schladming nun so etwas wie ein Neustart?

Helene Fischer: Für mich geht es weiter, mit neuer Musik und der Neugier darauf, was daraus entsteht. Diese 20 Jahre gehören zu mir, und ich bin sehr dankbar für alles, was ich erleben durfte. Gleichzeitig habe ich große Lust auf die nächsten Schritte. Mit "WIR" beginnt das nächste Kapitel, und in Schladming kommen die neuen Lieder und die Songs, die mich schon lange begleiten, zusammen.

Helene Fischer mit oe24-Rpoerter Thomas Zeidler © Zeidler

oe24: Vor "WIR" gab es drei Kinderlieder-CDs – wird es weitere geben?

Helene Fischer: Neue Kinderlieder sind erst einmal nicht geplant. Dafür gibt es jetzt ganz neu eine Tonie-Figur von mir, und im Dezember soll auch eine Barbie auf den Markt kommen.

Helene Fischer "Wir" © Universal Music

oe24: Ihre Tourpläne zu "WIR"?

Helene Fischer: Aktuell gibt es keine Tourneepläne. Ich möchte dem neuen Album erst einmal Zeit geben, sich zu entwickeln, und erleben, wie es bei den Menschen ankommt. Außerdem war ich ja gerade erst mit der Stadiontour unterwegs.

oe24: Sie haben zuletzt ja Ihr Wien-Konzert für Ihren Tourfilm auserkoren. Warum gerade Wien?

Helene Fischer: Wien hat für die Aufzeichnung die besten Voraussetzungen geboten. Außerdem hatten wir in Österreich bisher noch kein Konzert aufgezeichnet – mit Ausnahme des Weihnachtskonzerts in der Wiener Hofburg. Deshalb war es schön, diesmal die Stadiontour dort festzuhalten.

oe24: Wann darf man mit dem Tourfilm rechnen?

Helene Fischer: Der Konzertfilm wird im kommenden Sommer zu sehen sein.

oe24: Heuer gibt es auch wieder die Helene Fischer Show am 1. Weihnachtsfeiertag – wie froh sind Sie, dass es wieder klappt?

Helene Fischer: Ich freue mich sehr darauf! Bei dieser Show kann ich musikalisch immer wieder Neues ausprobieren und mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern auf einer Bühne stehen. Gerade diese Begegnungen machen sie für mich so besonders. Gemeinsam etwas vorzubereiten und dann zu erleben, wie es auf der Bühne zusammenkommt, ist jedes Mal aufregend.

Teil 1 des großen oe24-Interviews lesen Sie hier: Helene Fischer über ihre Schladming-Pläne, ihr rot-weiß-rotes Herz und ihre Schwäche für Kaiserschmarrn