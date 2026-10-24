SO sieht Ex-Schlager-Star Michelle nicht mehr aus

Die frühere Schlagersängerin Michelle hat sich von ihrer blonden Mähne getrennt und setzt mit einer radikalen Typveränderung ein deutliches Zeichen für ihren neuen Lebensabschnitt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Dienstag hat sich Michelle, die jetzt wieder unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer lebt mit dem Haarschneider die Haare abrasiert, sodass gerade einmal ein Zentimeter übrig geblieben ist. "Ich habe jetzt quasi eine Glatze", stellte die 54-Jährige im Gespräch mit "Bild" klar. Rund acht Monate sind seit ihrem endgültigen Abschied von der Bühne vergangen, und nun hat sie auch optisch einen Schlussstrich unter ihr altes Leben als Schlagerstar gezogen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bewusster Schritt ohne Beziehungsbezug

Den Gedanken an den radikalen Kahlschlag habe sie bereits lange mit sich herumgetragen, doch erst jetzt fühlte sich der Moment richtig an. "Ich fühle mich so stark wie nie", schwärmte die einstige Sängerin. Auf die Vermutung, ob der Griff zum Haarschneider an der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Verlobten Eric Philippi liegen könnte, winkte Hewer entschieden ab. "Die Trennung ist für mich längst abgeschlossen", erklärte sie gegenüber "Bild". Der Wunsch nach der Radikalfrisur sei deutlich älter als die gescheiterte Beziehung.

Michelle © Instagram

Neuer Lebensabschnitt als Medium

Vielmehr markiere der Kahlschlag den bewussten Übergang in einen komplett neuen Lebensabschnitt. "Jetzt habe ich das Thema Michelle als Sängerin auf der Bühne beendet und es fängt ein neuer Lebensabschnitt für mich an", beschrieb Hewer den Schritt, den sie als geplant und nicht impulsiv bezeichnete. Inzwischen arbeitet Hewer als Medium und Heilerin und hat sich der Spiritualität verschrieben. "Jetzt, wo ich als Medium und nicht mehr als Sängerin arbeite, passt die neue Frisur perfekt zu mir", findet sie.

Unterstützung aus der Familie

Besonders wichtig ist ihr dabei die Abgrenzung von ihrer früheren Identität, um künftig anderen Menschen etwas zurückzugeben. "Dieses Projekt wird nicht Michelle machen. Sondern Tanja", betonte Hewer. Zuspruch für ihre drastische Typveränderung erhält sie aus dem engsten Kreis: "Meine Töchter sind begeistert", verkündete die Künstlerin, die für ihre Arbeit als Seelencoach pro Stunde 250 Euro kassiert.