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Radikaler neuer Look

SO sieht Ex-Schlager-Star Michelle nicht mehr aus

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Michelle
© Getty Images
Die frühere Schlagersängerin Michelle hat sich von ihrer blonden Mähne getrennt und setzt mit einer radikalen Typveränderung ein deutliches Zeichen für ihren neuen Lebensabschnitt.
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Am Dienstag hat sich Michelle, die jetzt wieder unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer lebt mit dem Haarschneider die Haare abrasiert, sodass gerade einmal ein Zentimeter übrig geblieben ist. "Ich habe jetzt quasi eine Glatze", stellte die 54-Jährige im Gespräch mit "Bild" klar. Rund acht Monate sind seit ihrem endgültigen Abschied von der Bühne vergangen, und nun hat sie auch optisch einen Schlussstrich unter ihr altes Leben als Schlagerstar gezogen.

Bewusster Schritt ohne Beziehungsbezug

Den Gedanken an den radikalen Kahlschlag habe sie bereits lange mit sich herumgetragen, doch erst jetzt fühlte sich der Moment richtig an. "Ich fühle mich so stark wie nie", schwärmte die einstige Sängerin. Auf die Vermutung, ob der Griff zum Haarschneider an der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Verlobten Eric Philippi liegen könnte, winkte Hewer entschieden ab. "Die Trennung ist für mich längst abgeschlossen", erklärte sie gegenüber "Bild". Der Wunsch nach der Radikalfrisur sei deutlich älter als die gescheiterte Beziehung.

Frau sitzt auf einem Bett mit einem schlafenden Hund und einem kleinen Welpen neben sich.
Michelle © Instagram

Neuer Lebensabschnitt als Medium

Vielmehr markiere der Kahlschlag den bewussten Übergang in einen komplett neuen Lebensabschnitt. "Jetzt habe ich das Thema Michelle als Sängerin auf der Bühne beendet und es fängt ein neuer Lebensabschnitt für mich an", beschrieb Hewer den Schritt, den sie als geplant und nicht impulsiv bezeichnete. Inzwischen arbeitet Hewer als Medium und Heilerin und hat sich der Spiritualität verschrieben. "Jetzt, wo ich als Medium und nicht mehr als Sängerin arbeite, passt die neue Frisur perfekt zu mir", findet sie.

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Unterstützung aus der Familie

Besonders wichtig ist ihr dabei die Abgrenzung von ihrer früheren Identität, um künftig anderen Menschen etwas zurückzugeben. "Dieses Projekt wird nicht Michelle machen. Sondern Tanja", betonte Hewer. Zuspruch für ihre drastische Typveränderung erhält sie aus dem engsten Kreis: "Meine Töchter sind begeistert", verkündete die Künstlerin, die für ihre Arbeit als Seelencoach pro Stunde 250 Euro kassiert.

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