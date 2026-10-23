Tränen-Aus für "Sturm der Liebe"-Star!

Ein monumentales Kapitel der deutschsprachigen Fernsehgeschichte geht zu Ende: Nach 21 Jahren nimmt Schauspieler Dirk Galuba seinen Abschied von der ARD-Erfolgsserie "Sturm der Liebe".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 23. Oktober flimmert ein hochemotionaler Moment über die Bildschirme, wenn Dirk Galuba um 15.10 Uhr im Ersten seinen vorerst letzten regulären Auftritt am berühmten Fürstenhof absolviert. Nach unglaublichen 4.658 Folgen verabschiedet sich das Serienurgestein aus dem festen Cast der Telenovela. Die Entscheidung, nach 21 Jahren einen Schlussstrich unter das tägliche Drehpensum zu ziehen, traf der Publikumsliebling wohlüberlegt.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung schilderte Galuba die Beweggründe für seinen Schritt. Eine tägliche Serie fordere den Darstellern extrem viel ab, wodurch neben dem anstrengenden Beruf kaum noch Raum für andere Dinge bleibe. Nach über zwei Jahrzehnten sei für ihn der perfekte Zeitpunkt gekommen, um sich mehr Freiraum für sein Privatleben, aber auch für andere berufliche Engagements zu schaffen. Der letzte Drehtag im Studio war von großen Emotionen begleitet: Beim Abschied von der Figur und dem gesamten Team flossen hinter den Kulissen reichlich Tränen.

Jungbrunnen Schauspielerei und Liebe zu Ehefrau Enrica

Obwohl die Arbeit an einer Daily Soap als extrem fordernd gilt, empfand Galuba die täglichen Dreharbeiten stets als persönlichen Jungbrunnen. Der Beruf habe ihn über all die Jahre geistig und körperlich auf Trab gehalten, da man sich immer wieder auf neue Drehbücher und Situationen einlassen müsse. Insbesondere das ständige Textlernen habe seine grauen Zellen gefordert. Als weiteren wesentlichen Faktor für seine ungebrochene Vitalität nennt der Star die Liebe zu seiner dritten Ehefrau Enrica Casalino, mit der er seit sieben Jahren glücklich verheiratet ist.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Künftig möchte der Schauspieler die gewonnene Freiheit ganz bewusst nutzen. Zeit sei ein kostbares Gut, das er vor allem jenen Menschen und Momenten widmen möchte, die sein Leben wirklich bereichern. Die Fürsorge für seine Familie steht für ihn nun an oberster Stelle.

Werner Saalfeld kehrt als Ratgeber zurück

Für die treue Fangemeinde von "Sturm der Liebe" gibt es trotz des Abschiedsschmerzes einen großen Trost. Der Ausstieg von Werner Saalfeld bedeutet keineswegs ein endgültiges Lebewohl für immer. Geplant ist ein fließender Übergang, bei dem der Hotel-Patriarch auch in der kommenden Staffel immer wieder mit punktuellen Gastauftritten zu sehen sein wird.

Das Star-Foto des Tages 1 / 5 Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram 22.10.2026: Martina Reuter ist in Bestform - nur noch wenige Tage bevor sie in den USA bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antritt. © Instagram 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram

In der Serie zieht Werner zwar zu seiner großen Liebe, behält das Geschehen im Fürstenhof jedoch weiterhin wachsam im Auge. Sollte es den Nachfolgern zu bunt werden, wird er wie gewohnt eingreifen und seinen Verbündeten mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Ratgeber in der Not zur Seite stehen.