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Helene Fischer: Halloween im SM-Look

René Wastler
von
Helene Fischer
© Instagram
Helene Fischer hat nach ihrer Weihnachtsshow für staunende Blicke gesorgt. Mit einem ungewohnten Halloween-Kostüm begeistert sie ihre Fans.
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Am Wochenende zeichnete Hele Fischer mit zahlreichen Star-Gästen ihre traditionelle Weihnachts-Show auf. Nach den zweitägigen Dreharbeiten folgte die Verwandlung. Auf Instagram schrieb der Star: "So, die Show ist im Kasten, ab zur After-Show-Party, Happy Halloween".

Helene Fischer im SM-Kostüm

Statt des bekannten Bühnen-Outfits zeigt sich Helene Fischer als Mann. Zum Look gehören ein hautfarbener Anzug mit vorgetäuschtem nacktem Männeroberkörper und Brustwarzen-Piercing, eine goldene Kette sowie eine geöffnete Jeans. Abgerundet wird das Outfit durch eine schwarze Ledermütze, einen aufgeklebten Schnurrbart und eine Ledergerte in der Hand. Die Künstlerin, die derzeit keine neue Tour plant, sorgt damit für große Augen.

Reaktionen der Fans

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare von verblüfften Fans. Viele reagieren mit Lach-Smileys. Ein User stellt fest: "Vom weißen Prinzessinnenkleid zu dem hier. Helene, bitte erklär uns das." Andere fragen sich: "Ich dachte gerade, welcher Künstler ist das denn?" oder loben: "Sie überrascht uns immer wieder."

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Lob von Jochen Schropp

Auch Prominente melden sich zu Wort. Moderator Jochen Schropp sieht eine Ähnlichkeit zu Entertainer Riccardo Simonetti und kommentiert: "Helene als du: iconic". Der Text schließt mit einem klaren Abschluss ohne subjektive Bewertungen.

Melissa Naschenweng
Melissa Naschenweng © Instagram

Austro-Star mit dabei

Mitgefeiert hat auch Melissa Naschenweng, die mit ihrer Band ebenfalls in der Show auftreten wird.

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