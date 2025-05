Innsbruck bekommt modernes Dialysezentrum

Tirol investiert in die Versorgung von Dialysepatienten: Bis 2027 entsteht in Innsbruck ein neues, modernes Dialysezentrum als Nachfolgeeinrichtung des bisherigen Standorts in Wilten.

In Innsbruck entsteht bis 2027 ein neues Dialysezentrum der DTZ GmbH, einer Tochter des Medizintechnik-Konzerns B. Braun. Es wird das bestehende, 40 Jahre alte Zentrum im Stadtteil Wilten ersetzen.

80 Dialysepatienten werden dort betreut. Tirolweit versorgen die drei DTZ-Standorte in Innsbruck, Landeck und Schwaz rund 170 Betroffene – das sind etwa 60 Prozent aller Patienten in Tirol. Die Abrechnung erfolgt über die Krankenkassen. In Landeck wurde Anfang 2024 ein neuer Standort eröffnet, nun folgt Innsbruck. Der neue Standort nahe Innsbruck-West soll bessere räumliche und technische Bedingungen bieten. Auch Feriendialysen bleiben möglich, vor allem in Schwaz, wo die Nachfrage von Urlaubern besonders groß ist.

