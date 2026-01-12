Die Schuleinschreibungen für die Taferlklassler des Schuljahres 2026/27 haben gerade begonnen und laufen noch bis Ende Februar 2026. Punkto "Übergangsportfolio": Inzwischen gibt es auch bereits ein e-portfolio, das mittels Tablets durchgeführt werden kann.

Das Ziel der Schuleinschreibung sei es, jedem Kind einen erfolgreichen und positiven Schulstart zu ermöglichen. "Dabei geht es darum, eine umfassende Erfassung des kindlichen Entwicklungsstandes zu erhalten“, erklären Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum.

"Spielerische Gespräche"

Zur Definition der „Schulreife“ zählen unter anderem die „kognitive Reife“ wie etwa die rasche und sichere Benennung vertrauter Objekte oder das mengenbezogene Vorwissen, die „sprachliche Kompetenz“ wie altersgemäßes Sprachverständnis oder altersgemäße Ausdrucksweise, die „körperliche Reife“ wie allgemeine körperliche Fähigkeiten zur Bewältigung schulischer Aufgaben, oder die grob- und feinmotorische Geschicklichkeit und die „sozial-emotionale Reife“ wie sozialkommunikative Kompetenzen.

Das NÖ Modell der Schuleinschreibung

Dieses bereitet den Übergang vom Kindergarten in die Volksschule einzigartig vor. Ein zentrales Element ist das sogenannte „Übergangsportfolio“, das die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten vom Kindergarten für die Schuleinschreibung erhalten. „Das Übergangsportfolio zeigt die Stärken und Interessen des Kindes auf und gibt so Einblick in die bereits vorhandenen Kompetenzen“, so Teschl-Hofmeister. Im Rahmen der Schuleinschreibung wird das Portfolio „präsentiert“ und dient als wertvolle Grundlage für das Gespräch. Das Wissen um den Entwicklungsstand des Kindes sowie über allfällige im letzten Kindergartenjahr getroffene Fördermöglichkeiten sollen es ermöglichen, dass im ersten Schuljahr ohne zeitliche Verzögerung gezielte Fördermaßnahmen begonnen oder fortgeführt werden können – stets im Sinne des Kindes. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Volksschule trage "wesentlich zu einer gelungenen Transition vom Kindergarten in die Volksschule bei".

"Mit großer Vorfreude blicken wir dem kommenden Schuljahr entgegen, in dem wir die neuen Taferlklassler in einer unserer niederösterreichischen Volksschulen willkommen heißen dürfen“, so die Bildungslandessrätin und der Bildungsdirektor abschließend.