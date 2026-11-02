Drama um Deep Purple: Europa-Tour ist abgesagt

Am vergangenen Samstag musste die Kult-Band Deep Purple nach einem medizinischen Notfall bei Sänger Ian Gillan kurzfristig zwei geplante Konzerte absagen. Nun kündigt der Frontmann an, dass die geplante Europa-Tour abgesagt ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erst vor kurzem trat die Kult-Band in der Wiener Stadthalle auf. Doch am vergangenen Samstag wurden ihre Fans geschockt: Ihre Konzerte in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig sowie der Auftritt Sonntagabend in der Sporthalle Hamburg mussten abgesagt werden. Der Grund: Frontmann Ian Gillan (81) musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nun meldet sich der Sänger und hat eine weitere traurige Nachricht für seine Fans.

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Band wendet sich Gillan persönlich an die Fans. Er bedankt sich zu Erst für die ganzen Genesungswünschen und Unterstützung. Der Sänger erklärt: "Während meines Aufenthalts in Leipzig hatte ich ein medizinisches Problem, das eine dringende Behandlung im Krankenhaus erforderte."

"Ich hatte gehofft, grünes Licht zu bekommen"

Weiter berichtet der Brite: "Ich hatte gehofft, grünes Licht zu bekommen, um bis zum Ende der Tour durchzuhalten, aber damit sind sehr ernste Risiken verbunden." Dann folgt die traurige Nachricht an die Fans: "Aus diesem Grund und auf Anraten meines Ärzteteams und des Managements haben wir beschlossen, den Rest der Europa-/Großbritannien-Tour bis auf Weiteres zu verschieben."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Gillan entschuldigt sich für die Entscheidung. Jedoch betont er auch, dass es die beste in diesem Fall war. Wann die Konzerte nachgeholt werden, ist derzeit nicht bekannt.